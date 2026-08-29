Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho biết trong cuộc họp báo diễn ra vào hôm nay (29/8) rằng những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét thảm khốc vừa qua đã biến thành đầm lầy.
Theo BBC và Kathmandu Post, ông Khanal nói ưu tiên hàng đầu hiện nay của Nepal là tìm kiếm những người mất tích và cung cấp cứu trợ khẩn cấp.
Quan chức này cho hay, có 4.451 người đã được giải cứu, trong đó có 187 công dân nước ngoài. Trước những lo ngại về nguy cơ xảy ra lũ lụt thứ cấp, ông Khanal cho biết rủi ro này đang được theo dõi sát sao và khu vực đang trong tình trạng "báo động cao".
Theo Ngoại trưởng Nepal, trực thăng là phương tiện duy nhất để tiếp cận những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất song địa hình tại một số nơi đã biến thành "vùng đầm lầy", khiến trực thăng không thể hạ cánh.
Trận lũ quét xảy ra tại biên giới Nepal và Trung Quốc ngày 26/8 đã tàn phá nghiêm trọng các khu dân cư dọc theo dòng sông Bhotekoshi tại Rasuwa, một huyện miền núi ở miền trung Nepal. Lũ đã cuốn trôi một dự án thủy điện và gây hư hại cho các dự án khác, trong đó có dự án thủy điện Chilime. Chính quyền địa phương tại Rasuwa cho biết hiện vẫn chưa thể xác định chính xác toàn bộ mức độ thiệt hại.
Những hình ảnh dưới đây cho thấy sự tàn phá do trận lũ gây ra tại Timure, Syabrubesi và các khu vực hạ lưu khác của Nepal.
Cả Nepal và Trung Quốc đều lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lũ lụt mới tại dãy Himalaya khi 2 hồ nước mới hình thành ở hai bên biên giới đang có nguy cơ bị vỡ giữa lúc khu vực này vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả của trận lũ quét thảm khốc trước đó.