Bùn bao trùm khu vực sau trận lũ quét. Ảnh: Skanda Gautam/The Himalayan Times

Theo BBC và Kathmandu Post, ông Khanal nói ưu tiên hàng đầu hiện nay của Nepal là tìm kiếm những người mất tích và cung cấp cứu trợ khẩn cấp.

Quan chức này cho hay, có 4.451 người đã được giải cứu, trong đó có 187 công dân nước ngoài. Trước những lo ngại về nguy cơ xảy ra lũ lụt thứ cấp, ông Khanal cho biết rủi ro này đang được theo dõi sát sao và khu vực đang trong tình trạng "báo động cao".

Lũ lụt đã tàn phá các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dọc theo con sông Bhotekoshi. Ảnh: Kathmandu Post

Nhiều nhà cửa vẫn ngập dưới bùn. Ảnh: Skanda Gautam/The Himalayan Times

Bùn phủ kín nhà cửa sau trận lũ quét. Ảnh: RSS/Kathmandu Post

Theo Ngoại trưởng Nepal, trực thăng là phương tiện duy nhất để tiếp cận những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất song địa hình tại một số nơi đã biến thành "vùng đầm lầy", khiến trực thăng không thể hạ cánh.

Trận lũ quét xảy ra tại biên giới Nepal và Trung Quốc ngày 26/8 đã tàn phá nghiêm trọng các khu dân cư dọc theo dòng sông Bhotekoshi tại Rasuwa, một huyện miền núi ở miền trung Nepal. Lũ đã cuốn trôi một dự án thủy điện và gây hư hại cho các dự án khác, trong đó có dự án thủy điện Chilime. Chính quyền địa phương tại Rasuwa cho biết hiện vẫn chưa thể xác định chính xác toàn bộ mức độ thiệt hại.

Những hình ảnh dưới đây cho thấy sự tàn phá do trận lũ gây ra tại Timure, Syabrubesi và các khu vực hạ lưu khác của Nepal.

Các khu chợ và chốt an ninh nằm trong số những địa điểm chịu thiệt hại lớn. Ảnh: Kathmandu Post

9 nhân viên thuộc Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal được triển khai tại Timure, gần biên giới Nepal - Trung Quốc được báo cáo là mất tích. Ảnh: Kathmandu Post

Nhiều nhà cửa bị lũ quét cuốn trôi. Ảnh: Kathmandu Post

Cơ quan chức năng Nepal kêu gọi người dân sống gần sông Trishuli tránh xa bờ sông và di chuyển đến nơi an toàn hơn. Ảnh: Kathmandu Post