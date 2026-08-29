Trận lũ quét tàn khốc đã cuốn trôi nhiều nhà cửa ở Nepal. Ảnh: Kathmandu Post/ Nepal Photo Library

Hãng tin CNN và tờ Kathmandu Post dẫn lời cảnh sát địa phương nói, nhà chức trách Chitwan đang gặp khó khăn trong việc xử lý số lượng lớn thi thể đã bắt đầu phân hủy trong khi các nhà xác đều đã quá tải. Theo ông Ganesh Aryal, quan chức đứng đầu huyện Chitwan, trong số 233 thi thể nạn nhân lũ quét được tìm thấy tại huyện Chitwan, chỉ có 4 thi thể xác định được danh tính.

Các thi thể sẽ được chôn bên bờ sông tại Devghat, một thị trấn hành hương của người theo đạo Hindu, bắt đầu từ cuối ngày hôm nay (29/8). Ông Aryal cho biết trước khi chôn cất, mẫu ADN của các thi thể sẽ được thu thập để phục vụ việc xác định danh tính vào sau này.

Hỏa táng là nghi thức mai táng phổ biến trong đạo Hindu. Ông Aryal nói các khu vực chôn cất sẽ được đánh dấu, với hy vọng các gia đình sau này có thể tìm thấy hài cốt của người thân.

Trước đó, một nghị sĩ Nepal nói với CNN rằng việc xác định danh tính các thi thể là “một thách thức lớn”, do các nạn nhân bị biến dạng nghiêm trọng và phủ đầy bùn đất sau những trận lũ thảm khốc. Nhiều gia đình đang tuyệt vọng đã túc trực bên ngoài các bệnh viện để tìm kiếm thông tin về người thân.

Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho biết chính phủ đã đề nghị sự hỗ trợ từ nước ngoài trong việc xác định danh tính và bảo quản các thi thể.

Theo số liệu mới nhất từ ​​chính quyền và truyền thông địa phương vào hôm nay (29/8), số người thiệt mạng do lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên 633 người, trong khi gần 3.000 người vẫn đang mất tích.

Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal cho hay, số người thiệt mạng do lũ quét ở nước này đã lên tới 626 người trong khi 2.426 người vẫn chưa rõ tung tích. Các đội tìm kiếm vẫn tiếp tục trục vớt thi thể bị dòng nước lũ cuồn cuộn cuốn trôi về phía hạ lưu.

Chitwan và Nawalparasi East là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét thảm khốc xảy ra ở biên giới Nepal và Trung Quốc ngày 26/8.