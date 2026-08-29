Đội cứu hộ Trung Quốc tới cửa khẩu Gyirong, tâm điểm của trận lũ quét. Ảnh: CCTV

Các đội cứu hộ xuất hiện trong cảnh tượng hoang tàn, ngập tràn bùn đất và đá vụn, vừa đi vừa cất tiếng gọi: "Có ai ở đó không". Lực lượng này đã đến cửa khẩu Gyirong, tâm điểm của trận lũ quét, vào chiều qua (28/8) sau hành trình gian nan băng qua núi non, leo vách đá và vượt qua những dòng sông chảy xiết.

Cửa khẩu Gyirong ở biên giới Trung Quốc - Nepal biến mất sau trận lũ quét. Ảnh: CCTV

Hiện trường sau lũ quét nhìn từ phía Tây Tạng, Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Máy móc làm việc tại những đoạn đường bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất để khôi phục giao thông ở huyện Gyirong, thuộc Khu tự trị Tây Tạng. Ảnh: CCTV

Zou Mingqi, đội trưởng đội cứu hỏa và cứu hộ đến từ Lhasa chia sẻ với đài truyền hình CCTV: "Đó là khung cảnh đổ nát. Khu vực quanh cửa khẩu cũ bị bùn dầy bao phủ, tới mức mỗi khi bước xuống chân bạn sẽ lún sâu vào đó".

Một đội hỗ trợ cứu hộ khẩn cấp cùng các chuyên gia về thảm họa tới huyện Gyirong. Video: CGTN

Cửa khẩu Gyirong từng là một trong những điểm chính dành cho du khách và các phương tiện qua lại giữa Nepal và Tây Tạng của Trung Quốc. Hình ảnh vệ tinh dường như cho thấy toàn bộ khu vực này đã bị san phẳng.

Các đội lính cứu hỏa chuyên nghiệp đầu tiên đến cửa khẩu Gyirong. Video: CGTN

Sáng nay (29/8), công tác cứu hộ vẫn tiếp diễn tại hiện trường vụ sạt lở đất ở cửa khẩu Gyirong. Đội cứu hộ Trung Quốc đang thực hiện kiểm tra chi tiết và rà soát kỹ lưỡng các khu vực trọng yếu bất chấp địa hình hiểm trở, đồng thời duy trì hoạt động liên tục suốt ngày đêm.