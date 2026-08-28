Hãng CNN đưa tin, cửa khẩu Gyirong, trung tâm giao thương từng chiếm gần 1/3 kim ngạch thương mại giữa Nepal và Trung Quốc trong năm 2024, đã hứng chịu tác động trực tiếp của dòng nước lũ cuồn cuộn dọc biên giới Nepal - Trung Quốc trước khi đổ xuống phía nam lãnh thổ Nepal, tàn phá các cây cầu, nhà cửa và làng mạc.

Theo những hình ảnh trên không do quân đội Trung Quốc công bố, phần lớn các công trình tại khu vực cửa khẩu, trong đó có trụ sở hải quan và đồn cảnh sát Trung Quốc tại Gyirong, cây cầu nối Trung Quốc với Nepal cùng tòa nhà hải quan tại cảng Rasuwa của Nepal, đã bị phá hủy bởi vụ sạt lở.

Ảnh chụp trước khi lũ quét xảy ra. Ảnh: PLA Weibo

Ảnh chụp sau lũ quét cho thấy toàn bộ cửa khẩu biên giới Nepal - Trung Quốc đã bị cuốn trôi. Ảnh: PLA Weibo

Các video ghi lại thảm họa hôm 26/8 cho thấy một bức tường nước khổng lồ đổ ập xuống khu vực biên giới khi người dân cố gắng tháo chạy. Sức mạnh, khối lượng và tốc độ của dòng lũ khiến người dân hầu như không có đủ thời gian để chạy thoát.

Video ghi lại khoảnh khắc bức tường nước đổ xuống cửa khẩu. Video: CNN

Tính đến sáng 28/8, số người tử vong vì lũ quét tại Nepal đã tăng lên ít nhất là 389 trong khi số người bị thương và được cứu là 466. Thủ tướng Nepal Balendra Shah ngày 27/8 cho biết các cơ quan chức năng đang "hoạt động hết công suất", tập trung vào việc hỗ trợ người bị thương, tìm kiếm người mất tích và cung cấp cứu trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Theo báo Guardian, cộng đồng quốc tế đang khẩn trương tìm cách đưa hàng cứu trợ tới các khu vực bị lũ lụt tàn phá ở Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc), trong bối cảnh giới chức cảnh báo một hồ nước hình thành tại nơi xảy ra dòng lũ chết người đang dâng cao và có nguy cơ vỡ bờ.

Hiện trường sau lũ quét. Ảnh: Shutterstock.

Trận lũ quét cuốn trôi nhiều nhà cửa, xe cộ. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều gia đình mất người thân trong trận lũ quét. Ảnh: Shutterstock.

Trận lũ quét thảm khốc xảy ra tại biên giới Nepal và Trung Quốc hôm 26/8 cuồn cuộn đổ xuống các thung lũng và xóa sổ toàn bộ nhiều ngôi làng, khiến ít nhất 389 người thiệt mạng và hơn 1.300 người mất tích.

Công tác tìm kiếm những người mất tích, trong đó có hàng trăm du khách đến từ Ấn Độ, Mỹ, Anh, Australia và Canada, gặp nhiều khó khăn do hàng chục cây cầu và khoảng 40km đường bộ tại khu vực miền núi bị phá hủy. Đây vốn là địa điểm nổi tiếng với hoạt động leo núi và các chuyến hành hương.

Các đội cứu hộ cho biết đã tìm thấy thi thể cách khu vực xảy ra thảm họa hàng trăm km về phía hạ lưu, tại huyện Chitwan của Nepal, gần biên giới Trung Quốc.