Tại Thanh Hóa: Sáng 29/9, bão số 10 Bualoi sau khi đổ bộ đã gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng ở tỉnh Thanh Hóa. Từ đô thị đến nông thôn, hàng loạt cây xanh bị quật đổ, mái tôn bay tứ tung, nhiều tuyến phố và khu dân cư ngập sâu trong nước.

Tại phường Hạc Thành, các tuyến đường như Đồng Lễ, Lê Lai, khu vực vòng xuyến con Hạc chìm trong biển nước. Gió mạnh cộng với đất no nước khiến nhiều cây bật gốc, đổ chắn ngang đường, làm hư hỏng hệ thống điện sinh hoạt.

Nhà dân ở Thanh Hoá bị đổ sập một phần. Ảnh: L.D

Dọc đường Lê Lợi, hàng loạt biển quảng cáo, tấm tôn bị gió hất tung, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Mái tôn nhà xưởng cùng vườn cây bị bão làm hư hại nghiêm trọng. Ảnh: L.D

Lực lượng chức năng và địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia di dời dân, cưa cắt cây đổ, mở đường vào các khu bị chia cắt. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.600 hộ với gần 6.500 người phải sơ tán khẩn cấp.

Lực lượng chức năng ở Thanh Hoá hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Hàng nghìn học sinh được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu người dân hạn chế ra đường, không đánh bắt cá, không vớt củi tại sông suối. Các địa phương cũng triển khai trực ban 24/24h, theo dõi diễn biến lũ, bảo vệ đê điều và chuẩn bị sẵn nguồn lương thực cho vùng bị chia cắt.

Tại tỉnh Nghệ An, bão số 10 cũng quật phá khiến chợ Vinh bị hư hỏng nặng. Hàng loạt quầy hàng thịt, hoa quả bị quật sập, hàng hóa vương vãi khắp nền chợ. Dọc các tuyến đường, rất nhiều cây cối bị đổ gãy, biển quảng cáo, mái tôn bị gió bão thổi bung ra trên phố.

Mưa lớn khiến miền Tây Nghệ An ngập úng, sạt lở và chia cắt nhiều xã. Tại xã Tiền Phong, nước khe suối dâng cao làm ngập 3 tràn, cầu Nhạn Quạc; bản Long Quang xảy ra sạt lở núi uy hiếp nhà dân. Chính quyền đã hỗ trợ di dời, song ba bản Na Sành, Mường Hin và Na Cày vẫn bị cô lập.

Tại xã biên giới Thông Thụ, 8 bản bị chia cắt, nhiều đoạn quốc lộ 16 sạt lở taluy gây ách tắc. Xã Tri Lễ ghi nhận 7 ngôi nhà hư hỏng, 62 hộ dân phải sơ tán trong đêm...

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở phường Cửa Lò ngập úng.

Nhiều mái nhà dân ở phường Cửa Lò bị tốc mái.

Ở phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, thủy triều kết hợp sóng lớn cao 1-2m khiến nước biển tràn vào vùng ven bờ, nhiều tuyến đường ngập 40-50cm. Khu vực cửa sông và luồng lạch, một số nơi bị chia cắt cục bộ, xe cộ không thể di chuyển.

Mái khung thép khu dịch vụ tại phường Cửa Lò bị gió bão "nhấc" đổ

Cột điện bị gãy đỗ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mái tôn bay la liệt trên địa bàn phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Trường THCS Lê Thị Bạch Cát (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) ngổn ngang sau bão. Mái che bằng tôn bị hất tung, vò nát.

Tại Hà Tĩnh, bão số 10 đổ bộ Hà Tĩnh từ đêm 28/9, kéo dài đến sáng nay (29/9), với sức gió giật cấp 14, khiến nhiều công trình trọng điểm, nhà dân và trường học đổ sập, tốc mái.

Sau bão số 10, các khu du lịch Thiên Cầm, Xuân Thành trở nên tan hoang, nhiều nhà hàng ven biển bị bay mái, cây cối đổ khắp nơi.

Khu biệt thự ở Xuân Thành bị bão quật đổ. Ảnh: CTV

Kho than Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 bị đổ sập. Ảnh: T.Lương

Ở Khu kinh tế Vũng Áng, bão số 10 quần thảo nhiều giờ kèm theo mưa lớn đã khiến kho chứa than của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 bị đổ sập, hư hỏng nghiêm trọng.

Đại diện nhà máy cho biết khoảng 22h ngày 28/9, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến mái kho than của nhà máy đổ sập, dự kiến phải mất vài tháng mới khắc phục xong.

Khu nhà để xe ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đổ sập trong bão số 10 (bão Bualoi). Ảnh: CTV

Nhà hàng ở Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) bị hư hỏng.

Cửa hàng hải sản ở xã Thiên Cầm tan hoang sau bão.

Một nhà hàng ở xã Thiên Cầm xiêu vẹo sau bão.

Quảng Trị ngổn ngang sau bão số 10

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, bão số 10 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và hạ tầng của tỉnh Quảng Trị.

Đến thời điểm này, tỉnh có 12 người đang mất tích gồm cháu Đ. (SN 2009, thôn 2 Yên Thọ, xã Kim Phú) bị lũ cuốn; 2 thuyền viên trên tàu BV 4670–TS (TPHCM) mất tích trong vụ tàu chìm ở vùng biển Cửa Việt; 9 thuyền viên trên 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS bị cuốn trôi tại cảng Gianh và 5 người bị thương.

Cột điện gãy đổ ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hải Sâm

Bão số 10 cũng khiến 3 nhà bị sập, 390 nhà bị tốc mái, nhiều công trình công cộng hư hỏng, hơn 9ha diện tích lúa hè thu bị ngập.

Hệ thống thủy lợi, đê điều cũng chịu ảnh hưởng lớn. Nhiều đoạn sông như Kiến Giang (xã Lệ Thủy), Vĩnh Định, Long Đại (xã Trường Sơn) bị sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài hàng trăm mét, có nơi ăn sâu vào đường nhựa. Một số tuyến đê biển ở xã Vĩnh Hoàng, Triệu Cơ, Cửa Tùng bị xói lở, sạt lở vào thân đê; tại xã Hoàn Lão có đoạn đê sông bị vỡ 2m.

Nhà dân ở tỉnh Quảng Trị bị tốc mái. Ảnh: Hải sâm

Đồng thời, trên các tuyến tỉnh lộ 562, 564, 571 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở taluy, đất đá vùi lấp, cây đổ; riêng tại xã Hướng Phùng, cầu tràn Chênh Vênh bị đứt gãy 2 nhịp, nhiều tuyến liên thôn sạt lở nặng, ước tính khối lượng đất đá hàng trăm m³.