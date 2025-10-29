Ông Hồ Ngọc Văn, Bí thư Đảng ủy xã Tây Trà (Quảng Ngãi), cho biết vụ sạt lở xảy ra khoảng 3h sáng nay (29/10). Lượng lớn đất đá từ ngọn núi phía sau bất ngờ trượt xuống, tràn vào khuôn viên Trạm Y tế Trà Xinh, kéo sập nhà xe và toàn bộ mái che phía trước.

Thời điểm này, một nhân viên y tế đang trực đêm tại trạm. Nghe tiếng đất đá đổ ào, nhân viên này lập tức chạy ra ngoài, may mắn thoát nạn ngay trước khi phần mái che sập xuống.

Hiện trường sạt lở tại trạm y tế Trà Xinh. Ảnh: N.X

Tại hiện trường, đất đá phủ dày khuôn viên trạm, vùi lấp nhiều vật dụng. Mái che và nhà xe hư hỏng nặng. Chính quyền địa phương đã phong tỏa khu vực, căng dây cảnh báo và yêu cầu cán bộ y tế tạm thời di dời.

Theo ông Văn, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến nhiều điểm trên địa bàn tiếp tục sạt lở. Một số tuyến đường tỉnh như 622B, 626 và các tuyến đường vào thôn của xã Tây Trà đã bị chia cắt hoàn toàn, khiến giao thông tê liệt.

Đất đá phủ dày trong khuôn viên trạm y tế, nhiều vật dụng bị vùi lấp. Ảnh: N.X

Theo báo cáo mới nhất của Chi cục Thủy lợi (Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi), trong nhiều giờ qua, toàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa đo được từ 310mm đến 930mm.

Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết sáng nay, nước lũ trên địa bàn dâng cao, gây ngập sâu trên diện rộng. Trụ sở UBND xã ngập hơn 1m, nhiều khu dân cư lân cận bị cô lập. Lực lượng chức năng đã được huy động để sơ tán người dân đến khu vực an toàn.

Tại xã Bình Sơn, lúc 8h30 sáng nay, mực nước sông Trà Bồng đã vượt báo động 3 và vẫn tiếp tục dâng. Cùng thời điểm, nước trên các sông Trà Khúc, Trà Câu, Phước Giang... cũng vượt báo động 3, gây ngập sâu nhiều khu vực ven sông.

Tại xã Tây Trà Bồng, các tuyến đường tỉnh 622B, 626 và nhiều tuyến đường vào thôn cũng bị sạt lở, gây chia cắt hoàn toàn, cô lập nhiều khu dân cư.

Nhiều tuyến đường tại xã Tây Trà Bồng bị sạt lở nặng. Ảnh: N.X

Tại xã Sơn Hà, mực nước lũ trên các sông đang dâng cao từng giờ, đã vượt báo động 3 ở nhiều nơi và xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử các năm 1999 và 2013. Tuyến giao thông vào trung tâm xã Sơn Hà hiện đã bị chia cắt hoàn toàn. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Hiện các địa phương miền núi Quảng Ngãi đã kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, túc trực 24/24 để ứng phó, sẵn sàng di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và ngập sâu.