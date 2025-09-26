Cục CSGT (Bộ Công an) thí điểm lắp đặt 2 camera AI trên phố Phạm Văn Bạch (phường Cầu Giấy, Hà Nội), từ ngày 24/9, nhiều người điều khiển ô tô, xe máy đã có ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông hơn trước.

Tuy nhiên, hình ảnh người điều khiển xe máy vi phạm luật lại xảy ra khá phổ biến ở các tuyến đường chưa được lắp đặt camera AI. Hình ảnh tại phố Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy), trong giờ cao điểm, hàng loạt người điều khiển xe máy đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm...

Trên đường Phạm Hùng (đoạn qua Trung tâm Hội nghị Quốc gia), nhiều người đi xe máy cố tình đi lên vỉa hè.

Trên đường Khuất Duy Tiến (hướng ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi), nhiều thời điểm, người đi xe máy "chiếm" hết đường của người đi bộ ngay trên vỉa hè.

Còn tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, mặc dù cơ quan chức năng đã lắp nhiều camera giám sát và đặt biển thông báo nhưng tình hình giao thông vẫn lộn xộn.

Người đi bộ sang đường phải luồn lách qua hàng xe máy dừng chờ đèn đỏ.

Hàng chục người đi xe máy cố tình dừng chờ đèn đỏ ở làn ngược chiều.

Một người đàn ông điều khiển xe máy ngược chiều đường Nguyễn Trãi và "kẹp 3".

Trước đó, tối 24/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã công bố số liệu phát hiện vi phạm của 2 camera AI được lắp đặt thí điểm trên phố Phạm Văn Bạch.

Cụ thể, từ 0-12h cùng ngày, 2 camera AI đã phát hiện tổng số 1.798 vi phạm. Trong đó, có 343 trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ với 1.339 xe máy; 113 ô tô); 3 trường hợp xe máy đi ngược chiều.

Đại diện Cục CSGT đánh giá, từ kết quả trên có thể thấy, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông ở Thủ đô đáng báo động, cần được chấn chỉnh hơn lúc nào hết.