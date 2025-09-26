Báo VietNamNet mới đây có bài phản ánh "Nửa đêm ở tuyến đường vừa lắp thí điểm camera AI: Hình ảnh gây ngỡ ngàng", ghi nhận đa số người dân chấp hành tốt Luật Trật tự, an toàn giao thông khi đi qua tuyến đường vừa được lắp đặt thí điểm camera AI giám sát giao thông. Nhiều bạn đọc bày tỏ sự ủng hộ và đề xuất nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Bạn đọc Nguyễn Minh cho biết, ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông phải được rèn giũa mỗi ngày, với biện pháp giám sát kiểm tra chặt chẽ thì sẽ thành phản xạ có điều kiện khi tham gia giao thông trên đường.

Hình ảnh ô tô vượt đèn đỏ bị camera AI ghi nhận. Ảnh: C08

Đồng tình với quan điểm trên, bạn Trần Thương (quê Bắc Ninh) cho rằng, tại Hà Nội, nơi có mật độ phương tiện cao thì áp dụng công nghệ mới giám sát, xử lý được hết các hành vi vi phạm.

"Nếu giám sát, xử lý bằng CSGT trực tiếp phát hiện thì sẽ không xuể, không thể tạo ra ý thức luôn phải chấp hành luật", bạn đọc Trần Thương viết.

Ngoài ra, anh Hoàng Văn Ngân (quê Ninh Bình) chia sẻ, áp dụng hệ thống AI sẽ giúp giảm tải cho CSGT; lực lượng chức năng sẽ tập trung để phát hiện, xử lý các hành vi gây nguy hiểm hơn như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy...

Người điều khiển xe máy chấp hành dừng đèn đỏ ngay cả khi đường vắng. Ảnh: Đình Hiếu

Chị Trần Kim Anh (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) phản ánh, ở một số ngã tư trọng điểm như Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến; Ngã Tư Sở - Trường Chinh (Hà Nội)... tồn tại tình trạng người đi xe máy vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, nếu cơ quan chức năng "phủ sóng" camera AI tại đây thì sẽ phát huy hiệu quả tốt.

Ủng hộ quan điểm trên, anh Kim Tân (trú tại Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, cơ quan chức năng cần tăng số lượng camera AI tại đường lớn, có tình trạng giao thông phức tạp để đánh giá hiệu quả của việc áp dụng khoa học công nghệ vào xử lý vi phạm giao thông.

Không chỉ đề xuất nhân rộng, bạn Ngô Minh Phương (quê Thanh Hóa) đề xuất, lực lượng chức năng có thể thiết kế màn hình lớn, đặt tại các ngã tư để chiếu hình ảnh vi phạm nhằm răn đe các trường hợp vi phạm nhiều lần.

Trước đó, tối 24/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã công bố số liệu phát hiện vi phạm của 2 camera AI được lắp đặt thí điểm trên phố Phạm Văn Bạch.

Cụ thể, từ 0-12h cùng ngày, 2 camera AI đã phát hiện tổng số 1.798 vi phạm. Trong đó, có 343 trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ với 1.339 xe máy; 113 ô tô); 3 trường hợp xe máy đi ngược chiều.

Đại diện Cục CSGT đánh giá, từ kết quả trên có thể thấy, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông ở Thủ đô đáng báo động, cần được chấn chỉnh hơn lúc nào hết.