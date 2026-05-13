UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2026 (Kế hoạch số 1386). Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực; Tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho thanh niên.

UBND tỉnh yêu cầu, việc triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hóa bằng sản phẩm, mô hình thực tế, có định lượng rõ ràng; tránh hình thức, lãng phí, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Tỉnh Cao Bằng tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông tin một cách toàn diện, tỉnh Cao Bằng yêu cầu phải “chú trọng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số tại các địa bàn vùng cao”. Việc sử dụng ngôn ngữ bản địa giúp người dân nắm bắt chính sách dễ dàng hơn, qua đó, các quy định, chính sách pháp luật đi vào đời sống một cách tự nhiên và hiệu quả hơn.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường phải tích cực tuyên truyền về việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP và các chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên. Các sở, ngành có trách nhiệm lồng ghép tối thiểu từ 1 đến 2 chỉ tiêu nhằm cụ thể hóa chính sách, pháp luật và mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Đặc biệt, “cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên nền tảng số, mạng xã hội và các ứng dụng dùng chung của tỉnh”, UBND tỉnh nêu rõ trong Kế hoạch số 1386. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền ứng dụng công nghệ số được xem là giải pháp hữu hiệu để đưa thông tin chính sách pháp luật nhanh chóng đến giới trẻ - những người hàng ngày gắn chặt với các thiết bị thông minh và môi trường mạng.

Việc chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà còn áp dụng sâu rộng trong việc theo dõi, cập nhật cơ sở dữ liệu về thanh niên, đảm bảo thông tin thông suốt giữa cấp tỉnh và cấp xã. Các địa phương phải rà soát kỹ lưỡng thông tin về thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên đi làm ăn xa để đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội.

Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh bồi dưỡng, trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên thông qua các chương trình giao lưu với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc). Qua đó, năng lực ngoại ngữ và kỹ năng số của học sinh, sinh viên sẽ được nâng cao.

Nỗ lực giảm nghèo thông tin chính sách liên quan tới thanh niên, tỉnh Cao Bằng kỳ vọng sẽ tạo ra một hệ sinh thái thông tin bền vững, giúp thanh niên phát triển toàn diện, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội của địa phương.