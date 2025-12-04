Sáng 4/12, một đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu, các phương tiện lưu thông không thể di chuyển qua, kẹt xe kéo dài nhiều giờ.

Xe ô tô gặp sự cố khi di chuyển qua điểm ngập nước trên cao tốc. Ảnh: N.A

Ghi nhận tại Km25, thuộc xã Tân Lập, nước ngập kín cả hai chiều cao tốc, có đoạn sâu hơn nửa bánh xe và kéo dài khoảng 50m. Dòng nước chảy xiết khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Nguyên nhân được xác định do nước từ thượng nguồn đổ về cùng thời điểm mực nước sông Phan dâng cao, khi một số hồ chứa và thủy điện tăng lưu lượng xả lũ. Lưu lượng lớn khiến hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát, để nước tràn lên mặt đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Trong khi một số xe tải và xe khách cố vượt qua đoạn ngập, nhiều ô tô con buộc phải dừng lại, xếp hàng dài vì không dám đi qua khu vực này.

Nhiều ô tô phải dừng lại, không dám đi qua đoạn cao tốc bị ngập. Ảnh: N.A

Lực lượng tuần đường phối hợp Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) có mặt để phân luồng, cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn phương tiện chuyển sang các tuyến đường an toàn hơn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến nước dâng để sớm khắc phục và thông tuyến trở lại.

Được biết, cuối tháng 7/2023, đoạn Km25 trên cao tốc này từng bị nước tràn lên mặt đường do mưa lớn, khiến giao thông gián đoạn. Sau đó, các đơn vị liên quan đã triển khai biện pháp khắc phục và gia cố một số hạng mục thoát nước.

Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài cùng lượng nước từ thượng nguồn đổ về từ tối 3/12 đến rạng sáng nay đã làm dòng chảy tăng đột biến, vượt khả năng thoát nước của hệ thống và tiếp tục tràn lên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.