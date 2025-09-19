Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 6/9, người phụ nữ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mặt tái nhợt, sốt cao, lú lẫn. Kiểm tra cho thấy bà bị sốc nhiễm trùng, huyết áp chỉ còn 65/38 mmHg, tỷ lệ tử vong 30-50%, nên lập tức được chuyển vào phòng hồi sức tích cực. Trước đó một ngày, bà ăn cua sống ngâm và bị tiêu chảy hơn 20 lần.

Chồng và con trai của nữ bệnh nhân cùng ăn bữa đó lần lượt nhập viện vì đau bụng. Cậu con trai bị nhẹ hơn, dùng thuốc đã ổn định, người phụ nữ và chồng sau đó cũng bình phục. Xét nghiệm máu xác nhận cả ba ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Salmonella.

Ăn hải sản sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe. Ảnh minh họa: China Times

Bác sĩ Vương Kiệt, người trực tiếp điều trị cho nữ bệnh nhân, giải thích Salmonella tồn tại trong cua, ngao, sò... Ngay cả hải sản trông có vẻ tươi cũng có thể mang khuẩn. Khi niêm mạc ruột của người ăn bị tổn thương, vi khuẩn xâm nhập vào máu, giải phóng nhiều độc tố, gây phản ứng viêm toàn thân, khiến mạch máu giãn nở, huyết áp hạ nhanh, dẫn đến suy đa tạng.

Ngoài Salmonella, hải sản ngâm sống còn có thể chứa vi khuẩn Vibrio vulnificus sinh sôi nhanh, xâm nhập qua đường ruột hoặc vết thương ngoài da. Nguy cơ nhiễm sán lá gan, sán lá phổi và giun đầu gai cũng tồn tại. “Hải sản cần được nấu chín kỹ trước khi ăn để đảm bảo an toàn”, bác sĩ Vương nhấn mạnh.

Tác động của Salmonella đến sức khỏe

Salmonella là một chi vi khuẩn gây bệnh Salmonellosis - một trong những bệnh truyền qua thực phẩm phổ biến nhất trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thời gian ủ bệnh thường từ 6 đến 72 giờ sau khi ăn phải thực phẩm hoặc nước nhiễm khuẩn. Các triệu chứng phổ biến gồm tiêu chảy, đau quặn bụng, sốt, buồn nôn và đôi khi nôn mửa. Một số bệnh nhân có thể kèm theo nhức đầu hoặc đau cơ.

Phần lớn các ca bệnh ở người khỏe mạnh sẽ tự khỏi trong vòng vài ngày đến một tuần, chỉ cần bù nước và điện giải. Tuy nhiên, Salmonella có thể gây biến chứng nghiêm trọng. Tiêu chảy kéo dài dẫn đến mất nước nặng là nguy cơ hàng đầu, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch. Trong trường hợp nặng, vi khuẩn xâm nhập vào máu (nhiễm khuẩn huyết), có thể lan đến xương, khớp hoặc các cơ quan khác, gây nhiễm trùng toàn thân, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo rằng một số bệnh nhân có thể phát triển viêm khớp phản ứng vài tuần hoặc vài tháng sau khi nhiễm khuẩn, gây đau khớp kéo dài. Tỷ lệ tử vong hiếm khi xảy ra ở người khỏe mạnh, nhưng có thể cao hơn ở nhóm nguy cơ hoặc trong các ca nhiễm trùng nặng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân luôn nấu chín kỹ thịt, trứng và hải sản; rửa tay và dụng cụ nấu ăn sạch sẽ; bảo quản thực phẩm đúng cách để phòng ngừa ngộ độc do Salmonella.