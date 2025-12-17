Bà N.T.M (80 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, Phú Thọ) trong lúc lao động tại vườn nhà bị gai đâm vào ngón I bàn tay phải. Sau chấn thương, thay vì đi khám, bà M. đã tự đắp lá hành lên vết thương theo kinh nghiệm truyền miệng từ hàng xóm.

Sau khoảng 3 tuần, vết thương không lành mà ngày càng diễn tiến nặng, xuất hiện sưng nề, đau tăng dần, hạn chế vận động ngón tay. Người bệnh được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn cấp cứu trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận ngón I bàn tay phải sưng nề lan tỏa, bầm tím, chảy dịch mủ trắng, vận động hạn chế và được chẩn đoán nhiễm trùng phần mềm nặng. Người bệnh được chỉ định nạo viêm, điều trị tích cực bằng kháng sinh và chăm sóc vết thương. Sau 10 ngày điều trị, tình trạng ổn định, vết thương cải thiện tốt và người bệnh đủ điều kiện xuất viện.

Đây không phải là ca hiếm, trong tuần qua, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn đã tiếp nhận cấp cứu cho 2 trường hợp nhiễm trùng nặng do người bệnh tự ý áp dụng phương pháp dân gian, đắp lá cây lên vết thương hở thay vì đến cơ sở y tế xử trí kịp thời.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đắp lá cây, thuốc nam hoặc các phương pháp dân gian lên vết thương hở, đặc biệt là các vết thương do bị đâm, chọc, trầy xước.

Lá cây và các chất không được tiệt trùng có thể mang theo vi khuẩn, nấm, bào tử, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng chi thể.

Khi có vết thương, người dân cần rửa sạch bằng nước sạch, băng che tạm thời và đến ngay cơ sở y tế để được xử trí đúng chuyên môn. Người cao tuổi và người có bệnh nền như đái tháo đường, suy giảm miễn dịch càng cần điều trị sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.

