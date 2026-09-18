Tuổi thơ cay đắng

Trong căn nhà được quây bằng tôn, gỗ bìa, chị Trần Thị Kiều (SN 1982, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) đọc từng dòng tin nhắn từ người lạ. Từ ngày đăng tin tìm mẹ ruột trên mạng xã hội, chị luôn cầm điện thoại, chờ đợi ngày nào đó phép màu sẽ đến.

Chị Kiều đã mất liên lạc với mẹ ruột từ khi 7 tháng tuổi. Những thông tin ít ỏi về người sinh ra mình, chị chỉ được bố mẹ nuôi kể lại.

Chị Kiều chia sẻ: “Ngày còn nhỏ, tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ nuôi. Vì vậy, tôi không bao giờ nghĩ mình là con nuôi của ông bà.

Hình ảnh chị Kiều thuở thanh xuân

Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu thấy mình có những khác biệt so với các anh chị trong nhà. Bạn bè, những người xung quanh cũng bắt đầu nói tôi không có bố mẹ, là con rơi con vãi.

Tôi không tin cho đến khi hỏi bố mẹ nuôi và được ông bà xác nhận. Ngày biết mình là con nuôi, không rõ cha mẹ ruột ở đâu, tôi đau lòng, tủi nhục lắm.

Còn quá nhỏ, tôi không biết làm gì, không biết tìm mẹ ruột ở đâu nên cứ khóc từ ngày này sang ngày khác. Rất may tôi được bố mẹ nuôi thương yêu. Tình yêu thương của ông bà phần nào giúp tôi nguôi ngoai nỗi đau thất lạc mẹ”.

Chị Kiều được bố nuôi tên Trần Nguyên Tiến (SN 1953) kể lại rằng, khoảng năm 1982, vợ chồng ông nhận nuôi một bé gái mới 7 tháng tuổi. Đứa bé là con của một người phụ nữ dân tộc Dao.

Vì không đủ điều kiện nuôi dưỡng, người phụ nữ đó có ý định cho con làm con nuôi. Ban đầu, mẹ con người phụ nữ được một gia đình người Dao đen ở xã Tân An (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cũ) nhận nuôi.

Sau 1 tháng sống cùng gia đình này, người phụ nữ thấy không phù hợp nên bồng theo con trở về bản Khe Đanh (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên cũ, tỉnh Lào Cai). Tại đây, người phụ nữ gặp cụ Ban Thị Diện (đã mất, mẹ ruột của ông Trần Nguyên Tiến).

Thương người phụ nữ gặp cảnh éo le, cụ bà ngỏ lời giúp đỡ. Cụ đưa mẹ con người phụ nữ về nhà, để con trai mình làm thủ tục nhận bé gái làm con nuôi, đặt tên là Trần Thị Kiều.

“Bố nuôi tôi kể rằng, sau khi theo cụ Diện về nhà, mẹ ruột tôi lưu lại đây 2-3 tháng. Tại nhà, mẹ ruột cùng bố mẹ nuôi tôi làm việc đồng áng, vào rừng hái măng, hái quả sấu đem bán.

Sau đó, mẹ rời đi, không bao giờ quay lại thăm tôi nữa. Bố mẹ nuôi cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào về bà”, chị Kiều kể.

Ước mong tìm lại mẹ

Sống ở vùng cao, trong gia đình khó khăn, dù được bố mẹ nuôi thương yêu, chị Kiều vẫn có tuổi thơ cơ cực. Ngày còn nhỏ, chị không được đi học, chỉ ở nhà chăn trâu, hái củi…

Lớn hơn một chút, chị cùng bố mẹ, anh chị nuôi làm nương rẫy. Rồi chị đi lấy chồng, có gia đình riêng. Suốt tuổi thơ, chị luôn đau đáu việc tìm lại mẹ ruột. Nhưng quanh năm chỉ ở trong bản làng, chị không biết phải bắt đầu thế nào, cũng không ai biết mẹ ruột của chị tên gì, sinh sống ở đâu.

Chị Kiều mong mỏi tìm được mẹ ruột của mình

Trưởng thành, mong muốn tìm lại nguồn cội của chị càng mạnh mẽ. Dù vậy, chị vẫn gặp nhiều khó khăn khi không biết chữ, không nói được tiếng phổ thông, thông tin về mẹ ruột quá mơ hồ.

Thế nhưng chị không từ bỏ hy vọng. Chị học tiếng phổ thông, tham gia lớp học xóa mù chữ để có thể đọc, viết cơ bản. Năm 2010, chị nhờ một giáo viên đang dạy học trong bản viết thư để gửi đến các tổ chức, chương trình có hoạt động hỗ trợ tìm người thân thất lạc.

Bảy năm sau, chị tiếp tục gửi thêm những lá thư khác. Sau khi có thể đọc, viết cơ bản, chị cố gắng soạn, đăng tin tìm mẹ ruột lên các hội nhóm hỗ trợ tìm người thân thất lạc với hy vọng sẽ có người biết câu chuyện của mình.

Chị bộc bạch: “Bố mẹ nuôi cũng không nhớ rõ tên, tuổi mẹ ruột của tôi. Ông bà chỉ nhớ mẹ có thể tên là Nguyễn Thị Liên hoặc Nguyễn Thị Thu. Năm cho tôi làm con nuôi, mẹ có dáng người cân đối, da trắng, tóc dài.

Tôi luôn biết ơn công lao nuôi dưỡng của bố mẹ nuôi. Nhưng nhiều năm qua, tôi vẫn hy vọng tìm lại được mẹ ruột. Bố mẹ nuôi cũng ủng hộ, mong tôi tìm lại được ruột thịt của mình.

Bây giờ, tôi chỉ có một ước mong là biết tin về mẹ ruột để nhìn thấy mặt mẹ, biết mình có anh em, họ hàng hay không. Một đời người không có một người thân ruột thịt, tôi thấy buồn và bất hạnh lắm. Tôi rất mong được cộng đồng hỗ trợ trong việc tìm lại mẹ ruột”.

Ông Triệu Văn Quang, trưởng thôn Bông, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai xác nhận, chị Trần Thị Kiều sinh sống tại địa phương và đang tìm kiếm mẹ ruột.

"Chị Kiều sinh sống trên địa bàn thôn Bông. Thông tin chị Kiều được nhận làm con nuôi từ khi còn rất nhỏ là đúng. Nhiều năm qua, chị có mong muốn tìm lại người đã sinh ra mình. Tuy nhiên đến nay, chị vẫn chưa có thông tin về người này", ông Quang cho biết thêm.

Độc giả có tin tức về mẹ của chị Trần Thị Kiều (SN 1982, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923.457.788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với chị Trần Thị Kiều (SN 1982, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) qua số điện thoại: 0344.713.429.

Ảnh: NVCC