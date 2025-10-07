Clip cán bộ, phương tiện Sở Xây dựng Hà Nội túc trực tại các điểm ngập: (Nguồn: Việt Hải)

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa thông báo, đến chiều nay (7/10), thành phố có 37 vị trí nước đã rút, lưu thông bình thường.

Toàn thành phố còn 106 vị trí ngập nước, trong đó có 83 điểm ngập nước vẫn lưu thông được và 23 điểm ngập sâu, không lưu thông được.

Thành phố có 2 sự cố cây xanh gãy, đổ ra đường, ở phố Nghĩa Tân (đoạn UBND phường Nghĩa Đô) và phố Đinh Núp (trước trường Mầm non Tuổi thơ).

23 điểm ngập trên các tuyến phố khiến phương tiện không thể lưu thông gồm:

Tuyến Thiên Đức, đoạn gầm cầu đường sắt: Mặt đường ngập sâu 30cm

Đường 421B: Km11+300: Cầu Đông Yên: Mặt đường ngập sâu 50cm

Đường Đại lộ Thăng Long, Km8+200, đường gom phải: Mặt đường ngập sâu 60cm

Hà Nội vẫn còn 23 điểm ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển. Ảnh: VNN

Đường Tây Mỗ: Ngập sâu 50cm

Phố Trần Thái Tông (đoạn trước số nhà 96): Ngập sâu 35-40cm

Phố Ngọc Khánh: Ngập sâu 15-30cm

Phố Nguyễn Sơn: Ngập sâu 15-30cm

Phố Ngọc Lâm: Ngập sâu 15-30cm

Phố Lệ Mật: Ngập sâu cục bộ 10-30cm

Phố Hoa Lâm: Ngập sâu cục bộ 15-30cm

Đường Cổ Linh (đoạn trường học): Ngập sâu cục bộ 20-30cm

Đường Ngọc Thụy (đoạn gầm cầu đường sắt Long Biên): Ngập sâu cục bộ 30-40cm

Đường Quyết Thắng (Cụm công nghiệp Yên Nghĩa): Mặt đường ngập sâu trung bình 50cm

Quốc lộ 6 Km15+300: Ngập sâu trung bình 35-40cm

Phố Hạnh Hoa và phố Xa La: Mặt đường ngập sâu từ 30-40cm

Đường Bà Triệu kéo dài: Mặt đường ngập sâu trung bình 50cm

Phố Cửa Quán và tuyến N41, N42, N42: Mặt đường ngập sâu từ 80-90cm

Phố Đội Cấn: Mặt đường ngập sâu từ 40cm

Đường Võ Chí Công (đoạn tòa Lotte): Ngập sâu 20-40 cm

Hầm chui dân sinh đê tả sông Nhuệ (Km4+944 đường gom Đại lộ Thăng Long): Ngập sâu khoảng 1m

Phố Miêu Nha (đoạn đầu cầu Ngà bên chân cầu vượt 70): Mặt đường ngập sâu khoảng 50cm

Đường Dương Đình Nghệ: Ngập sâu 40-50cm.