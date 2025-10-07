Clip người dân ở Hà Nội vật lộn trên đường sáng nay:

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa thông tin, tính đến 9h ngày 7/10, Hà Nội còn 122 điểm ngập.

Trong đó, còn 29 điểm ngập nặng, phương tiện không thể lưu thông, 93 điểm ngập các phương tiện vẫn có thể lưu thông.

Để tăng cường công tác chống ngập, Hà Nội đã huy động 25 trạm bơm hoạt động hết công suất gồm: Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2 (mới), Đồng Bông 2 (cũ), Resco, Phan Văn Trường, ngõ 89 Lạc Long Quân, Nguyễn Khang, Nguyễn Hoàng Tôn, CP10, Hà Trì, Đa Sỹ, Cơ Khí, Vạn Phúc, Mậu Lương, Yên Nghĩa, Khe Tang, Đông Trù, Cầu Chui, Phúc Đồng, Giang Biên, Hồ Cầu Tình, Hồ Tai Trâu, Gầm cầu Chui Bắc Đuống, Yên Sở…

Hà Nội ghi nhận 29 điểm ngập sâu, phương tiện không thể đi qua. Ảnh: VietNamNet

Trong một diễn biến liên quan, vào lúc 10h15, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra-đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đã báo đang gây mưa rào và giông cho các thôn/tổ dân phố của các xã/phường như Hương Sơn, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Ứng Hòa, Hòa Xá, Phúc Sơn, Xuân Mai, Vân Đình, Sơn Tây, Phúc Lộc, Tùng Thiện, Đoài Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Phú Cát...

Cảnh báo, trong khoảng thời gian 20 phút đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa rào và giông cho các thôn/tổ dân phố của các xã/phường kể trên sau đó lan sang các thôn/tổ dân phố của các xã/phường như Phượng Dực, Phú Xuyên, Dân Hòa, Hòa Phú, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Phúc Lộc, Phúc Thọ, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh, Phú Lương, Hoài Đức… và các thôn/tổ dân phố của các xã/phường khác của Hà Nội.

Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng các tuyến phố và các vùng trũng thấp của xã/phường kể trên.