Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục phát bản tin lúc 8h20 ngày 7/10, cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực nội thành Hà Nội.

Theo đó, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang tiếp tục tồn tại và phát triển trên các phường nội thành Hà Nội. Vùng mây này có xu hướng ít dịch chuyển.

Hà Nội tiếp tục mưa lớn trong 4 giờ tới (tính từ 8h10 ngày 7/10). Đường Hoàng Minh Giám ngập úng sáng nay. Ảnh: Thế Bằng

Vùng mây này tiếp tục phát triển sẽ bao phủ các phường nội thành Hà Nội trong 4 giờ tới gây ra mưa, mưa rào và giông. Dự báo nhiều nơi thuộc trung tâm thành phố có lượng mưa khoảng 30mm/h gây ngập úng ở các khu vực trũng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước đó, từ đêm qua đến sáng nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng có mưa rất lớn.

Theo số liệu của hệ thống đo mưa tự động của Hà Nội, trong gần một ngày qua (tính từ 7h ngày 6/10 đến 5h30 sáng 7/10), cao điểm là rạng sáng nay, nhiều điểm đo ở Hà Nội mưa phổ biến từ 80-100mm, một số nơi trên 100mm như Ô Chợ Dừa (176mm), xã Vĩnh Thanh (huyện Đông Anh cũ) 148mm, Yên Sở (Hoàng Mai cũ) 138mm.

Hệ thống đo mưa theo thời gian thực Vrain với hệ thống trạm đo mưa ở khu vực ngoại thành Hà Nội cũng ghi nhận lượng mưa từ 120-130mm ở Sóc Sơn cũ và Đông Anh cũ.

Dự báo mưa tiếp tục trong ngày hôm nay, từ chiều tối đến đêm mưa giảm nhanh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.