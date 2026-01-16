Chiều tối 16/1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cập nhật thông tin về đợt không khí lạnh mạnh khả năng tràn về nước ta vào đầu tuần tới.

Theo đó, từ 18-20/1, áp cao lạnh lục địa suy yếu; khoảng chiều tối và đêm 20-21/1, một đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh sẽ tràn về.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ chiều tối và đêm 20-22/1, ở khu vực Bắc Bộ có mưa; khoảng từ 21/1, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ 22/1 trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Thời tiết Hà Nội sắp đón không khí lạnh gây mưa rét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cơ quan khí tượng nhận định, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi, trung du trong khoảng từ 8-11 độ, đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ.

Từ ngày 22-23/1, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và giông.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng và ngày 21/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Từ đêm 22-23/1, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ 23-25/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ 18-25/1/2026:

Khu vực Bắc Bộ

Từ 18-20/1, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Từ chiều tối 20-22/1, chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc khả năng có mưa, sau có mưa vài nơi; khoảng từ 21/1 Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ 22/1 trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực Trung Bộ

Từ 18-20/1, phổ biến không mưa, ngày nắng; khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế đêm và sáng trời rét. Từ đêm 21-22/1, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rải rác; từ 22-23/1, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; từ 24-25/1, thời tiết ổn định, ít mưa. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế sáng sớm và đêm trời rét, từ 22/1 trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Từ 18-25/1, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Khu vực Hà Nội

Từ 18-20/1, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Từ chiều tối và đêm 20-22/1, chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc nên có mưa. Từ 21-25/1/2026, trời rét, có nơi xảy ra rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất có khả năng xuất hiện trong các ngày 21-23/1, phổ biến 12-15 độ; từ 24/1, nhiệt độ tăng dần; nhiệt độ cao nhất trong thời kỳ này dao động khoảng 14-18 độ.

Chi tiết thời tiết tại khu vực Hà Nội từ 18-25/1: