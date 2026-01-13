Chiều nay (13/1), Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai trên phạm vi cả nước trong thời gian 18-25/1/2026, nhằm góp phần phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ: Từ 18-19/1, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều 20-21/1, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực có mưa, trời rét; giai đoạn từ 21-25/1 có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại.

Thời tiết Hà Nội sắp rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Khu vực Trung Bộ: Từ 18-20/1, phổ biến không mưa, ngày nắng; khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến TP Huế đêm và sáng trời rét. Từ 21-23/1, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào do gió mùa đông bắc mạnh.

Từ 24-25/1, thời tiết ổn định, ít mưa; khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trời tiếp tục rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ 18-25/1, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.

Khu vực Hà Nội: Từ 18-20/1, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Chiều và đêm 20-21/1, chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc mạnh, có mưa.

Từ 21-25/1, có khả năng xảy ra rét đậm; nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng 10-12 độ, cao nhất ban ngày khoảng 15-17 độ.

Chi tiết thời tiết từng ngày tại khu vực Hà Nội từ 18-25/1/2026: