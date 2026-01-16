Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh di chuyển ra phía đông và suy yếu dần nên nhiệt độ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ có xu hướng tăng nhẹ trở lại.

Cụ thể, ngày 16/1, miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ tăng nhẹ 1 độ so với hôm qua, ở mức 24-25 độ.

Hà Nội sáng có sương mù, mưa vài nơi. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 16/1, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 23-25 độ. Trạng thái thời tiết này còn duy trì đến ngày mai (17/1).

Ngoài ra, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có mưa rào vài nơi. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 16/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.