Sáng 1/10, tại Hà Nội mưa đã giảm, tuy nhiên ở một số tuyến đường vẫn còn tình trạng ngập úng cục bộ, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Khu vực ngã ba đường Cầu Bươu - Xa La, nước vẫn sâu từ 30-50cm, đoạn ngập úng này kéo dài hơn 300m từ đoạn gần Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đến chung cư CT5.

Chỉ có các loại xe tải, ô tô gầm cao, xe buýt mới có thể vượt qua đoạn ngập tại đây, tuy nhiên vẫn có xe bị chết máy phải "nằm" lại giữa đường.

Người đàn ông cố gắng đi xe qua chỗ ngập đã phải bỏ cuộc do nước cao quá ống xả của xe.

Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã sử dụng ô tô đặc chủng chở người dân vượt qua điểm ngập để đến Bệnh viện Quân y 103.

Một số khu dân cư ở lân cận vẫn ngập sâu, lực lượng chức năng đã dùng hàng rào phong tỏa, ngăn phương tiện đi vào để đảm bảo an toàn.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đến 6h cùng ngày, Hà Nội vẫn còn 25 điểm bị ngập úng. Độc giả cũng có thể xem thêm danh sách 57 điểm đã hết ngập tại đây.

