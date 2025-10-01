Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vừa cập nhật tình hình thoát nước do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đến 6h ngày 1/10.

Hà Nội ngập sâu trong ngày 30/9.

Lưu vực sông Nhuệ: Tình trạng ngập vẫn còn xảy ra tại các tuyến phố: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long (Km9+656, cửa số 5, 6), Ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng…

Lực lượng chức năng ứng trực bơm nước trên phố Đàm Quang Trung. Ảnh: Ngọc Bảo

Lưu vực sông Tô Lịch: Giao thông cơ bản đã đảm bảo, tuy nhiên vẫn còn đọng nước tại một số vị trí như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính…

Lưu vực Tả Hồng: Tình trạng ngập vẫn còn trên các tuyến phố Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, để ứng phó với hoàn lưu bão, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện ứng trực tại các điểm ngập. Đồng thời, công ty cũng phối hợp hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng di chuyển qua các khu vực khó khăn.

Đồng thời, công ty đã vận hành 100% các trạm bơm đầu mối trên hệ thống như Yên Sở (20/20 bơm), Cầu Bươu, Đồng Bông 1-2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ… nhằm hạ mực nước.

Tuy nhiên, một số trạm bơm phải tạm dừng hoạt động, tháo bơm do mực nước dâng cao như hồ Đống Đa, hồ Đền Lừ, hồ Xã Đàn, hồ Thành Công, Phan Văn Trường…