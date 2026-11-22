Sau khi đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, diện tích thửa đất của một gia đình ở Quảng Bình cũ giảm 307m2. Đáng chú ý, sổ đỏ cấp đổi năm 2007 vẫn mang tên người cha đã qua đời từ 10 năm trước.

Sổ đỏ cấp cho người đã qua đời, diện tích đất bất ngờ giảm 307m2

Theo trình bày của bà N. (ngụ tỉnh Quảng Trị), bà là con út trong gia đình có năm anh chị em. Mẹ bà mất năm 1989, cha bà mất năm 1997, không để lại di chúc.

Cha bà N. từng kết hôn với người vợ đầu và có ba người con. Sau khi người vợ này qua đời, ông kết hôn với mẹ bà N.

Khi còn sống, cha bà N. tạo lập được thửa đất có diện tích 1.162m2 tại tỉnh Quảng Bình cũ và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1994.

Đến năm 2006, sau khi đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, diện tích thửa đất được xác định chỉ còn 855m2. Đáng chú ý, năm 2007, chính quyền địa phương cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn mang tên cha bà N., dù ông đã qua đời từ năm 1997.

Cha bà N. qua đời năm 1997, nhưng đến năm 2007, chính quyền địa phương vẫn cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Cho rằng việc cấp đổi giấy chứng nhận không đúng đối tượng, đồng thời diện tích đất bị giảm 307m2, bà N. đã khởi kiện, đề nghị hủy giấy chứng nhận và phân chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật. Bà mong muốn được nhận đất để xây dựng nhà thờ, thờ cúng cha mẹ và người anh trai là liệt sĩ.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, trong quá trình đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính năm 2006, thửa đất cũ được thể hiện thành hai thửa mới. Trong đó, 307m2 thuộc thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận cho cha bà N. năm 1994 bị đưa sang thửa 157, nơi bà H. đang sử dụng làm nhà ở. Bà H. là con của người con trai cả của cha bà N. với người vợ đầu.

Theo hồ sơ địa chính, thửa 157 còn có phần diện tích thuộc thửa đất mạ mà bà H. sử dụng. Do việc đo đạc, xác định ranh giới và quy chủ có sai sót, diện tích thửa đất đứng tên cha bà N. giảm từ 1.162m2 xuống còn 855m2.

Đại diện chính quyền địa phương thừa nhận việc cấp đổi giấy chứng nhận trong giai đoạn 2006-2007 có sai sót do các anh chị em bà N. kê khai cấp đổi khi ông đã mất, trong khi cán bộ phụ trách thiếu kiểm tra.

Ở chiều ngược lại, bà H. cho biết bà đến dựng nhà tạm trên đất của ông nội từ năm 1998. Sau đó, căn nhà bị lũ cuốn trôi nên chính quyền địa phương đã xây dựng cho bà căn nhà hiện tại. Đến nay, nhà đất bà đang sử dụng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bà H. đồng ý chia thừa kế thửa đất do ông nội để lại để bà N. làm nhà thờ, đồng thời đề nghị được chia một phần đất để mẹ con bà có nơi sinh sống vì hoàn cảnh hiện tại rất khó khăn, bản thân bà mắc bệnh.

Hủy sổ đỏ cấp sai, Tòa phúc thẩm điều chỉnh lại kỷ phần thừa kế

Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Bình (nay là TAND tỉnh Quảng Trị) chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà N., tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2007 cho cha bà và hủy kết quả trích đo địa chính đối với hai thửa đất.

Tòa sơ thẩm đồng thời phân chia di sản thừa kế cho các bên. Trong đó, bà H. được nhận 450m2, bà N. được nhận 321,8m2. Một số người thừa kế cũng tự nguyện nhường phần di sản của mình cho bà N. để làm nhà thờ.

Không đồng ý với phán quyết trên, bà H. và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhận định, việc chính quyền địa phương cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2007 mang tên cha bà N., dù ông đã qua đời năm 1997, là trái quy định pháp luật.

Đồng thời, việc hình thành thửa đất mới trên cơ sở đo đạc, chỉnh lý địa chính năm 2006 không có căn cứ, dẫn đến giảm 307m2 diện tích đất so với giấy chứng nhận được cấp năm 1994. Vì vậy, yêu cầu hủy giấy chứng nhận của bà N. là có cơ sở.

Về di sản thừa kế, Tòa phúc thẩm xác định diện tích đất hợp pháp do cha mẹ bà N. để lại là 1.162m2 theo giấy chứng nhận năm 1994, không phải 1.381,2m2 như bà N. yêu cầu.

Tòa cũng xác định hàng thừa kế thứ nhất gồm 8 người con, trong đó có con riêng của cha bà N. với người vợ đầu, do những người này đã cùng chung sống, được chăm sóc, nuôi dưỡng như con trong gia đình.

Đáng chú ý, bà H. đã sinh sống trên đất từ năm 1998, được gia đình không phản đối, đồng thời có công sức gìn giữ, tôn tạo tài sản. Đây cũng là nơi ở duy nhất của bà H. Do đó, việc chia thêm cho bà một suất thừa kế là phù hợp, vừa ghi nhận công sức đóng góp, vừa bảo đảm chỗ ở.

Do một người thừa kế rút lại việc tự nguyện nhường phần di sản cho bà N., Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, điều chỉnh phần di sản bà N. được hưởng từ 5/9 xuống còn 4/9.

Từ những nhận định trên, Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của các đương sự, sửa bản án sơ thẩm về việc phân chia kỷ phần thừa kế và trách nhiệm thanh toán chi phí thẩm định; các nội dung còn lại được giữ nguyên.

(Tham khảo Bản án số 194/2025/DS-PT ngày 19/5/2025 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng)



