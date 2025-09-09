Theo đó, trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu (trung tâm chính trị cấp xã) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảng ủy xã, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy cấp xã nơi có trụ sở trung tâm chính trị mà trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ đảng ủy.

Trung tâm chính trị cấp xã có chức năng tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đảng viên, đoàn viên, hội viên; cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị ở các xã, phường, đặc khu được phân công.

Quy định nêu các nhiệm vụ của trung tâm, gồm tổ chức bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, đoàn viên, hội viên, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Thạch Thảo

Trung tâm cũng là nơi bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, nhận thức về Đảng cho cảm tình Đảng; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ trên địa bàn các xã, phường, đặc khu.

Tổ chức tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành; cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị ở các xã, phường, đặc khu.

Ngoài ra, trung tâm chính trị cấp xã còn là nơi phổ biến, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn các xã, phường, đặc khu. Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách của Trung ương, tỉnh, thành phố, xã và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở xã, phường, đặc khu...

Về tổ chức bộ máy của trung tâm có giám đốc, 1 phó giám đốc, giảng viên và viên chức. Với các trung tâm hiện có trên 1 phó giám đốc sẽ giữ nguyên số lượng, sau 5 năm thực hiện đúng quy định. Biên chế của trung tâm do ban thường vụ đảng ủy cấp xã nơi có trụ sở xem xét, quyết định...

Trung tâm cũng được thực hiện chế độ giảng viên kiêm nhiệm để phục vụ giảng dạy. Trung tâm có trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, con dấu, tài khoản riêng và được cấp kinh phí hoạt động theo quy định. Sử dụng mẫu giấy chứng nhận theo hướng dẫn của Trung ương.

Giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm (hoặc ủy quyền) ký và cấp giấy chứng nhận của các chương trình bồi dưỡng thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về mối quan hệ công tác, Trung tâm chính trị cấp xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy cấp xã, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ cấp xã nơi có trụ sở trung tâm chính trị về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, giảng viên, học viên.

Cùng với đó là về quy chế quản lý bồi dưỡng của trung tâm; trung tâm chính trị cấp xã thực hiện chế độ báo cáo, xin ý kiến và đề xuất các vấn đề thuộc trách nhiệm về lĩnh vực được phân công, về chương trình công tác của trung tâm chính trị cấp xã với ban thường vụ và thường trực đảng ủy cấp xã...

Định kỳ hằng năm, trung tâm chính trị cấp xã báo cáo công tác với trường chính trị tỉnh, thành phố; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của trường chính trị tỉnh, thành phố theo quy định.