Carlo Ancelotti trò chuyện cùng France Football tại trụ sở LĐBĐ Brazil (CBF), phân tích về cuộc phiêu lưu mới với Canarinha, mục tiêu World Cup 2026, cũng như nhiều chủ đề nóng khác như mối quan hệ với Vinicius hay Neymar.

Với giọng điệu thoải mái, Carletto trả lời tất cả câu hỏi và để lại một câu nói đáng nhớ: “CLB duy nhất tôi có thể dẫn dắt sau Brazil là Real Madrid”.

Ancelotti đang tạo dấu ấn với Brazil. Ảnh: CBF

“Với tôi, thích nghi ở đây là dễ dàng. Đây là một nhịp sống khác”, Ancelotti nói về sự thích nghi tại Brazil.

“Tôi phải hòa mình vào văn hóa của đất nước, vì vậy tôi đã chuyển tới sống ở Rio. Tại đây tôi thấy một Liên đoàn rất có tổ chức, tất cả đều tuyệt vời, đầy nhiệt huyết. Cơ sở vật chất ở đây hoàn hảo”.

Khi được hỏi vô địch World Cup có phải nghĩa vụ giống như Champions League với Real Madrid, Carletto cho biết: “Đó là nghĩa vụ phải cố gắng. Không ai có nghĩa vụ phải vô địch cả.

Trong bóng đá, ai có nghĩa vụ phải vô địch? Ngay cả những người nghĩ rằng mình giỏi nhất cũng không có. Có quá nhiều yếu tố có thể thay đổi kết quả.

Tôi từng có 6 năm ở Real Madrid nhưng đâu phải năm nào cũng vô địch Champions League. Tôi giành 3 chiếc thôi”.

Nếu Brazil đối đầu với Italia? “Ha ha… Đó sẽ là tình huống rất khó xử. (Cười). Nhưng tôi muốn Brazil thắng…”.

Ancelotti luôn duy trì quan hệ tốt với Vinicius: “Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Vinicius, cậu ấy luôn làm những gì tôi yêu cầu. Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề với cậu ấy.

Nhưng ở cấp đội tuyển, cuối cùng thì bạn cũng không phải thường xuyên xử lý những rắc rối kiểu đó. Nếu một cầu thủ không hài lòng với vai trò, cũng chẳng sao, tôi gọi người khác.

Tôi không còn cái nghĩa vụ như ở CLB, phải quản lý một cầu thủ suốt cả mùa giải”.

Ancelotti không gọi Neymar trong lần thi đấu gần nhất. Ảnh: CBF

Trong đợt tập trung mới nhất, Ancelotti không gọi Neymar và cầu thủ này phản ứng không hài lòng.

“Một đội tuyển phải tập hợp những cầu thủ tài năng nhất. Điều đó là hiển nhiên, đúng không? Nhưng một cầu thủ tài năng cũng phải có thể trạng tốt. Phải đạt 100%, không thể chỉ 80%.

Neymar đang cải thiện thể lực. Không nghi ngờ gì, cậu ấy là cầu thủ Brazil tài năng nhất.

Neymar gặp chấn thương nhỏ và hồi phục khá nhanh. Nhưng tôi muốn cậu ấy thực sự đạt trạng thái tốt nhất để có thể thi đấu. Cậu ấy hoàn toàn có thể dự World Cup nếu khỏe mạnh.

Về mặt kỹ thuật thì không cần bàn cãi. Mục tiêu của Neymar phải là sẵn sàng vào tháng Sáu. Không quan trọng cậu ấy có tên trong danh sách vào tháng Mười, Mười một hay Ba hay không”.

Ai sẽ vô địch World Cup? “Tôi nghĩ nhà vô địch thế giới tiếp theo sẽ là đội phòng ngự hay nhất, chứ không phải tấn công hay nhất. Bóng đá là như vậy”.