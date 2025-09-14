Lionel Messi đã trải qua một buổi tối đáng quên khi Inter Miami làm khách trên sân của Charlotte FC tại MLS. Trận đấu này có ý nghĩa then chốt trong nỗ lực vươn lên khỏi vị trí thứ 7 miền Đông của Inter Miami.

Phút 32, họ được hưởng phạt đền sau một pha tranh cãi trong vòng cấm. Dù tình huống chưa thật sự rõ ràng, trọng tài vẫn chỉ tay vào chấm 11m. Lionel Messibước lên thực hiện cú đá theo phong cách panenka, nhưng bóng đi nhẹ và thủ môn Kahlina dễ dàng cản phá.

Messi và các đồng đội có trận đấu thất vọng - Ảnh: Inter Miami

Chỉ một phút sau cú sút hỏng, hàng thủ Inter Miami mất tập trung, để Vargas thoát xuống cánh phải và căng ngang cho Idan Toklomati dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số cho Charlotte. Bàn thua này khiến Inter Miami rơi vào thế bám đuổi đầy áp lực trong giai đoạn căng thẳng.

Trước trận, khả năng ra sân của Messi còn bị nghi ngờ vì vừa trở về từ vòng loại World Cup 2026 cùng Argentina. Tuy nhiên, HLV Javier Mascherano vẫn điền tên anh vào đội hình xuất phát, coi đây là quyết định chiến thuật đã được thống nhất. Sau trận, Javier Mascherano khẳng định Messi hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu.

Tình huống Messi đá hỏng 11m

Khó khăn chồng chất với Inter Miami khi Luis Suarez bị treo giò ba trận vì va chạm với Steven Lenhart, đồng nghĩa CLB mất đi một mũi nhọn quan trọng trong các cuộc đối đầu sắp tới.