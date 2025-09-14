Juventus và Inter Milan đã mang đến cho khán giả một trận Derby D’Italia nghẹt thở trên sân Allianz, nơi bàn thắng xuất hiện liên tục và kịch tính dâng cao đến tận phút cuối cùng.

Ngay phút 14, Lloyd Kelly mở tỷ số cho Juventus sau một pha lên tham gia tấn công bất ngờ, đưa đội chủ nhà sớm chiếm lợi thế.

Đại chiến Derby D’Italia diễn ra quá hấp dẫn - Ảnh: Serie A

Inter Milan không chịu lép vế, và đến phút 30, Hakan Calhanoglu tung cú sút xa uy lực, gỡ hòa 1-1. Nhưng chỉ 8 phút sau, Kenan Yildiz đáp trả bằng pha dứt điểm đẹp mắt, đưa Juventus tái lập thế dẫn bàn.

Sau giờ nghỉ, Inter tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh. Phút 65, Calhanoglu lần thứ hai lên tiếng với cú vô lê tinh tế, quân bình tỷ số 2-2. Đến phút 76, Marcus Thuram bật cao đánh đầu chuẩn xác, giúp Inter lần đầu tiên dẫn trước 3-2.

Tuy nhiên, Juventus không dễ buông xuôi. Phút 82, từ quả đá phạt bên cánh phải, Khephren Thuram – em trai của Marcus – bật cao đánh đầu mạnh mẽ, gỡ hòa 3-3, khiến trận đấu càng thêm rực lửa.

Niềm vui cuối cùng thuộc về "Bà đầm già" - Ảnh: Juventus

Đỉnh điểm cảm xúc đến ở phút 90+1, khi cầu thủ trẻ vào sân thay người Vasilije Adzic tung cú sút xa không thể cản phá, ấn định chiến thắng 4-3 nghẹt thở cho Juventus.

Đại chiến Derby D’Italia lần này thực sự xứng đáng được xem là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất Serie A mùa giải.

Ghi bàn

Juventus: Kelly 14' - Yildiz 38' - Kh.Thuram 82' - Adzic 90+1'

Inter Milan: Calhanoglu 30', 65' - M.Thuram 76'

Đội hình xuất phát:

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly, Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic

Inter Milan: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Martinez