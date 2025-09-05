1. Maracana lại một lần nữa biến thành lễ hội bóng đá. Sau nhiều năm chìm trong sự hoài nghi và thất vọng, Brazil trình diễn một trận đấu tuyệt vời khi tiếp Chile.

Người hâm mộ Brazil háo hức, khi kết quả này gợi mở cảm giác rằng thời khắc trở lại của “joga bonito” không còn xa.

Brazil có chiến thắng đẹp nhất trong nhiều năm. Ảnh: CBF

Sự xuất hiện của Carlo Ancelotti, với sự điềm tĩnh và bàn tay giàu kinh nghiệm, đang dần tái thiết đội bóng áo vàng xanh. Trước Chile, những tín hiệu hồi sinh rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngay từ phút đầu tiên, Brazil tràn lên như cơn lũ. Sức ép dồn dập đến từ mọi hướng: Estevao, Raphinha và Gabriel Martinelli liên tục khoét vào hai cánh; các tuyến sau cũng ập lên như những đợt sóng không ngừng.

Gabriel Magalhaes suýt mở tỷ số bằng pha đánh đầu uy lực, rồi Casemiro nghĩ rằng mình đã ghi bàn trước khi VAR tước bỏ vì lỗi việt vị. Trận đấu sôi động đúng chất Nam Mỹ, khi Brazil tạo ra cơ hội hết lần này đến lần khác, buộc Chile phải gồng mình phòng ngự.

Rồi Estevao – viên ngọc 18 tuổi của Chelsea – xuất hiện. Sau một pha phối hợp nhuần nhuyễn, anh bật lên tung cú móc bóng đẹp mắt, đưa bóng qua vạch vôi trong sự vỡ òa của cả sân. Đó không chỉ là bàn thắng khai thông bế tắc, mà còn như cánh cửa mở ra cho một Brazil phóng khoáng, giàu cảm hứng.

Từ cách Brazil dồn ép, đến cú “xe đạp chổng ngược” của Estevao – bàn đầu tiên anh ghi cho Canarinha – các BLV ngay lập tức nhắc khái niệm “joga bonito” – thứ bóng đá làm nên thương hiệu của họ, với Pele, Zico, Ronaldo, Ronaldinho...

Estevao khai màn cho Canarinha. Ảnh: EFE

2. Chile, với HLV tạm quyền Nicolas Cordova, chỉ biết co cụm chống đỡ. Ông trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, kỳ vọng họ sẽ gánh vác trọng trách ở World Cup 2030.

Thế nhưng, trước một Brazil hừng hực khí thế, với các cầu thủ khao khát ghi điểm, “La Roja” gần như không thể phản kháng.

Hiệp 2 mở ra với kịch bản quen thuộc: Brazil tấn công, Chile chịu trận. Khoảnh khắc lịch sử đã đến khi Ancelotti thực hiện một số thay đổi nhân sự.

Lucas Paqueta – sau 289 ngày vắng bóng vì những lùm xùm ngoài sân cỏ – trở lại màu áo vàng xanh. Anh chỉ cần đúng 40 giây sau khi được tung vào sân để ghi bàn, trở thành cầu thủ dự bị lập công nhanh nhất tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Pha đánh đầu cận thành của anh nhân đôi cách biệt, qua đó khẳng định Brazil đang có lại những con người biết tạo khác biệt đúng lúc.

Bruno Guimaraes ăn mừng bàn thắng. Ảnh: EFE

Người đặt dấu ấn cho bàn thắng ấy là Luiz Henrique. Cầu thủ của Zenit có màn trình diễn rực rỡ: tốc độ, mạnh mẽ, không ngại đối mặt.

Luiz Henrique tiếp tục làm khán giả bùng nổ khi cắt bóng từ đối thủ, bật tường với đồng đội, xâm nhập vòng cấm dứt điểm buộc Lawrence Vigouroux đẩy chạm xà, để Bruno Guimaraes đá bồi ấn định kết quả 3-0 mãn nhãn.

3. Một trong những trận đấu hay nhất của Canarinha sau nhiều năm được phản ánh qua thống kê: Brazil đạt giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3,95 – cao nhất trong tất cả các đội tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ tính đến hiện tại.

Điều đó cho thấy, hơn cả tỷ số, Brazil dưới tay Ancelotti đang chuyển mình rõ nét, vượt trội về chất lượng cơ hội, về cách họ dồn ép đối thủ và tạo ra mối hiểm họa liên miên.

Một trận đấu đẹp về mọi mặt để người Brazil hy vọng về “joga bonito”: từ bàn thắng giàu cảm xúc của tài năng trẻ Estevao, sự trở lại của Paqueta, cho đến màn tỏa sáng bất ngờ của Luiz Henrique.

Ancelotti đang làm thay đổi Brazil. Ảnh: EFE

Tất cả kết hợp để tạo nên Brazil sinh động, thắp sáng “thánh đường” Maracana và mang lại hy vọng trước thềm World Cup 2026.

Ancelotti không quá khoa trương. Ông hiểu rằng phía trước là thử thách khắc nghiệt ở El Alto, nơi Bolivia sẽ tận dụng điều kiện về độ cao khắc nghiệt – 4.088 m so với mực nước biển – gây tranh cãi về sức khỏe cầu thủ.

Dẫu vậy, trận thắng này đã để lại dư âm: Brazil có thể áp đặt thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nhất châu lục, và biết cách kết thúc trận đấu theo phong cách mà người hâm mộ của họ khát khao.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Maracana vang rền những tiếng reo hò. Người Brazil lại mơ, không phải bằng những ảo tưởng xa xôi, mà bằng thứ bóng đá thực sự gợi nhớ đến thời vàng son.

Còn quá sớm để khẳng định điều gì, nhưng người Brazil đang lột xác và mang theo nhiều hy vọng với Ancelotti.