Báo chí Anh cho hay, sau khi gây khó dễ ở phiên chợ hè năm ngoái, hiện Brighton đã mở cửa bán Carlos Baleba cho MU.

Tuy nhiên, Teamtalk nêu rõ, sẽ không có mức giá 50 triệu bảng như đồn đại, thay vào đó, MU phải chi ra khoảng 70 triệu bảng, nếu muốn sở hữu tiền vệ này.

MU chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức mua Baleba từ Brighton. Ảnh: MANUTD Zone

Cũng cần nói thêm, ‘Quỷ đỏ’ muốn có Baleba từ chuyển nhượng hè 2025, nhưng do Brighton hét giá quá cao – hơn 100 triệu bảng, trong khi đã dồn tiền mang về các tân binh Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Senne Lammens, nên đội không đủ ngân sách để chiêu mộ.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, các thỏa thuận cá nhân đạt được giữa MU với Baleba hồi năm ngoái hiện vẫn còn hiệu lực. Bản thân sao trẻ người Cameroon rất muốn đến Old Trafford chơi bóng. Và đó chính là những lợi thế cho MU trong cuộc đua tranh với các đối thủ khác.

Chính việc hụt gia nhập MU hồi hè 2025, khiến Baleba phần nào xuống tinh thần và chơi sút giảm ở chiến dịch năm nay. Cũng từ đây mà xuất hiện thông tin giá trị của anh giảm sút chỉ còn 50 triệu bảng.

Tuy nhiên, Teamtalk nhấn mạnh, bất cứ đội bóng nào muốn có được Baleba từ Brighton đều phải vượt mức phí tầm 70 triệu bảng.

MU dự kiến có một kỳ chuyển nhượng hè bận rộn, tập trung tăng cường tuyến giữa cũng như bổ sung sức mạnh đội hình, để chuẩn bị cho việc trở lại sân chơi lớn Champions League.