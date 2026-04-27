Vài ngày trước, Daily Mail loan tin, việc Michael Carrick được xác nhận làm HLV trưởng lâu dài MU chỉ còn là vấn đề thời gian.

Teamtalk còn nêu thêm, thời điểm Carrick được xác nhận ngồi ‘ghế nóng lâu dài ở Old Trafford, có thể đến sau khi đội chính thức lấy vé dự Cúp C1 mùa tới.

Sir Jim Ratcliffe là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Gareth Southgate và muốn cựu thuyền trưởng Tam sư, dẫn dắt MU. Ảnh: The Touchline

Với 58 điểm đang có trong tay và đứng thứ 3 Ngoại hạng Anh, MU chỉ cần tối đa 5 điểm trong 5 trận còn lại, là điền tên trở lại sân chơi lớn nhất châu Âu.

Dưới sự dẫn dắt của Carrick, MU gặt kết quả tốt với 8 chiến thắng, 2 hòa và 2 thua. Ông mang đến sức sống mới cho đội, cũng như đặc biệt được dàn sao ủng hộ dẫn dắt lâu dài ‘Quỷ đỏ’.

Tuy nhiên, theo các tin tức mới nhất, từ chỗ đang là ứng viên sáng giá nhất, Carrick có thể vuột cơ hội dẫn dắt lâu dài MU vào tay cựu thuyền trưởng tuyển Anh, Gareth Southgate, người hiện đang thất nghiệp.

Teamtalk cho biết, Sir Jim Ratcliffe là người hâm mộ cuồng nhiệt Gareth Southgate từ lâu và muốn bổ nhiệm cựu thuyền trưởng Tam sư làm HLV trưởng chính thức MU. Vị sếp bự này tin rằng Southgate phù hợp với các tiêu chí của CLB.

Một điều đáng chú ý là 2 năm trước, Southgare từng được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng kế nhiệm Erik ten Hag, nhưng vấp phải sự phản đối của một bộ phận fan MU, vì nghĩ ông không đủ cá tính để tạo ra sự đột phá ở Old Trafford.