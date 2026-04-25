MU đàm phán Lewandowski

MU đang hướng đến thị trường chuyển nhượng mùa hè với quyết tâm lấy lại vị thế gã khổng lồ của bóng đá Anh, cũng như ở châu Âu. mình cả ở Anh và trên lục địa.

Theo những thông tin mới nhất, MU quyết định bước vào cuộc đua giành chữ ký của Robert Lewandowski theo dạng tự do.

Tiền đạo kỳ cựu người Ba Lan hết hợp đồng với Barcelona vào cuối mùa. Khả năng cao anh sẽ không gia hạn, vì quỹ thời gian thi đấu trong mùa giải này ít hơn so với kỳ vọng.

MU hiểu rằng để cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh, họ cần đội hình có chiều sâu. Kinh nghiệm của Lewandowski – nhà vô địch từ Đức đến Tây Ban Nha – kết hợp với sức trẻ ở Old Trafford sẽ là chìa khóa.

Lewandowski vừa qua nhận được đề nghị từ Juventus và Milan, nhưng chưa trả lời. Gia nhập MU đồng nghĩa mức lương cao hơn các đại diện bóng đá Italia.

Liverpool chốt mục tiêu Barcola

Trong quá trình tái thiết thời hậu Mohamed Salah, Liverpool đã xác định tập trung vào kế hoạch chuyển nhượng Bradley Barcola.

Đây không phải lần đầu tiên Liverpool để ý Barcola. Kể từ khi thay thế Jurgen Klopp, Arne Slot luôn tỏ ra yêu thích cầu thủ người Pháp và tìm cách kéo anh về sân Anfield.

Gần đây, Barcola có những phát biểu để ngỏ khả năng rời PSG. Anh muốn những trải nghiệm mới sau World Cup 2026, và rất quan tâm đến giải bóng đá Anh.

Barcola là mẫu cầu thủ tấn công rất đa năng, được đánh giá phù hợp với hệ thống chiến thuật của Arne Slot.

Tuy nhiên, Liverpool phải xác nhận việc hoàn tất thương vụ này sẽ không dễ dàng. PSG đã định giá ngôi sao của mình ở mức hơn 100 triệu euro.

Real Madrid mua lại Nico Paz

Mùa giải thảm họa buộc Real Madrid phải thực hiện những thay đổi mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, với kế hoạch mua lại Nico Paz.

Real Madrid đang thiếu gì? Nhìn vào hành trình từ đầu mùa giải, rõ ràng là “Los Blancos” thiếu rất nhiều thứ. Nổi bật là sự sáng tạo, khi Toni Kroos nghỉ hưu rồi Luka Modric cũng rời đi.

Vì vậy, Chủ tịch Florentino Perez muốn kích hoạt điều khoản mua lại Nico Paz, người đang tỏa sáng ở Serie A với Como.

Nico Paz là sản phẩm của học viện La Fabrica nên hiểu văn hóa Real Madrid. Gần đây, anh để ngỏ khả năng trở lại khoác áo CLB Hoàng gia.

Hợp đồng của Nico Paz có điều khoản cho phép Real Madrid mua lại với giá dao động 8-10 triệu euro.