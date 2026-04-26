Đội chủ sân Old Trafford dự kiến có cuộc cải tổ mạnh mẽ hè này, để chuẩn bị cho việc trở lại Champions League mùa tới.

Lãnh đạo MU dự kiến bán Rashford, ngay cả khi Barca không mua đứt tiền đạo này sau khi hết thỏa thuận cho mượn.

MU hiện đứng thứ 3 Ngoại hạng Anh, với 58 điểm. Họ cần tối đa 5 điểm trong 5 trận còn lại là đảm bảo có vé dự Champions League 2026/27.

Theo tờ Express, MU sẽ chia tay với một số cầu thủ hưởng lương cao hòng cắt giảm quỹ lương. Ngoài sự ra đi của tiền vệ Casemiro đã được xác định, hợp đồng của Jadon Sancho cũng sẽ hết hạn vào mùa hè, trong khi Rashford khả năng được nhiều CLB săn đón, nếu Barca từ chối mua đứt.

Sự ra đi của bộ ba này sẽ giúp MU tiết kiệm khoảng 44 triệu bảng, từ quỹ lương hàng năm.

Trong khi đó, nếu mọi thứ diễn ra như dự kiến, thì hợp đồng cho mượn của Rasmus Hojlund với Napoli sẽ được mua đứt với mức phí khoảng 38 triệu bảng.

Skir Jim Ratliffe được cho đang chần chừ trong việc bổ nhiệm Carrick.

Những cái tên khác nằm trong danh sách rời MU còn có thủ thành Andre Onana, Tyrell Malacia, Altay Bayindir, Tyler Fredricson, Toby Collyer và Dan Gore.

MU cũng sẵn sàng bán Radek Vitek, người gây ấn tượng trong thời gian cho mượn tại Bristol City, và tiền vệ Manuel Ugarte, cầu thủ đang nhận sự quan tâm từ CLB Juventus và một số cái tên ở Premier League.

Sir Jim Ratcliffe và đội ngũ MU kỳ vọng việc bán cầu thủ sẽ thu về được một khoản ngân sách để chiêu mộ ít nhất 2 tiền vệ trung tâm và 1 hậu vệ trái. Ngoài ra, một trung vệ cánh trái, 1 tiền đạo giàu kinh nghiệm và 1 tiền vệ cánh trái, cũng được ‘Quỷ đỏ’ nhắm đến, nếu ngân sách cho phép.