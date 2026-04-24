Theo tin từ tờ The Athletic, Barca không có ý định kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford trị giá 30 triệu euro trong hợp đồng cho mượn, nên anh sẽ trở lại MU vào cuối mùa.

Từ Tây Ban Nha, MB cũng cho hay, HLV Hansi Flick và Barca đã đưa ra quyết định về tương lai của Rashford: anh sẽ không tiếp tục chơi bóng ở Camp Nou mùa tới, sau khi hết thời gian mượn từ MU.

Rashford muốn ở lại Barca, nhưng Hansi Flick được cho đã quyết định tiền đạo này không có trong kế hoạch mùa tới của ông ở Camp Nou. Carrick thích điều này. Ảnh: X Fabrizio Romano

Nguồn này cũng chỉ ra dấu hiệu rõ ràng cho thấy Rashford không có chỗ đứng ở Barca, qua việc chiến lược gia người Đức bố trí đội hình ở trận thắng 1-0 Celta Vigo để duy trì khoảng cách 9 điểm với Real Madrid.

Với việc Raphinha chấn thương, những tưởng Rashford sẽ đảm nhiệm vị trí sở trường nơi cánh trái. Tuy nhiên, HLV Hansi Flick gây bất ngờ khi bố trí Gavi ở vị trí đó, đẩy tiền đạo người Anh lên ghế dự bị trong trận đấu quan trọng ở La Liga.

Rashford đã có khởi đầu đầy hứa hẹn ở Barca, mang đến sự hài lòng và kỳ vọng đáng kể từ HLV Hansi Flick. Anh thể hiện khả năng rê bóng, phẩm chất ghi bàn cũng như thích nghi nhanh chóng với hệ thống.

Tuy nhiên, càng về sau, phong độ của tiền đạo thuộc quân số MU càng chững lại. Mặc dù sở hữu số liệu thống kê khá tích cực với 12 bàn và 13 pha kiến tạo trong 44 trận, nhưng Flick đánh giá, Rashford chưa tạo ra được sự khác biệt như trông đợi ở những thời điểm quyết định mà Barca cần.

Chính điều đó khiến đội bóng xứ Catalan từ chỗ có kế hoạch chi ra 30 triệu euro để mua đứt Rashford từ MU phải suy nghĩ lại, nhất là trong bối cảnh tiền đạo này hưởng lương rất cao.

Với Rashford sẽ là một thất bại, nếu phải quay trở lại MU, nhưng Michael Carrick được cho thích điều này. Thời gian qua, báo chí Anh cho biết, vị thuyền trưởng tạm quyền rất muốn đưa Rashford về lại Old Trafford. Hiện Carrick đang nổi lên là ứng viên số 1 được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức MU, càng có lý do để làm điều đó hơn.