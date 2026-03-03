Hồi đầu năm, Casemiro thông báo với lãnh đạo MU về kế hoạch rời CLB khi giao kèo hết hạn vào tháng 6/2026.

Điều này giúp Quỷ đỏ có thời gian tìm kiếm những ứng viên tiềm năng thay thế cựu tiền vệ Real Madrid, dù chính Casemiro cũng có tiếng nói quan trọng trong quyết định tuyển mộ người thay thế.

Casemiro muốn Bruno Guimaraes thay thế mình ở MU

Nguồn tin của tờ AS (Tây Ban Nha) cho hay, Bruno Guimaraes đang đứng đầu danh sách mua sắm của MU, sau khi được đồng hương Casemiro tiến cử.

Một ngôi sao khác của Newcastle là Sandro Tonali cũng nằm trong tầm ngắm. "Chích chòe" không muốn mất bất kỳ ai trong số bộ đôi trụ cột trên.

Tuy nhiên, doanh thu giảm sút do không đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới có thể buộc họ phải đưa ra quyết định khó khăn.

Ở cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Carrick nói về Casemiro: "Case thể hiện rất tuyệt vời kể từ khi tôi đến đây, cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ.

Kinh nghiệm là thứ vô giá nếu bạn biết cách sử dụng nó đúng đắn. Việc một ngôi sao kỳ cựu ở đây là trách nhiệm làm gương, giúp đỡ cầu thủ trẻ và truyền đạt kinh nghiệm của mình theo hướng tích cực.

Casemiro luôn là người giỏi nhất về nhiều mặt. Thật vui khi được làm việc cùng anh ấy. Tôi muốn tiếp tục hợp tác cùng Case trong vài tháng tới."

Ngoài cặp đôi tiền vệ của Newcastle, lãnh đạo MU còn nhắm đến một vài cái tên chất lượng khác đang chơi bóng ở Ngoại hạng Anh như Carlos Baleba, Adam Wharton hay Elliot Anderson.