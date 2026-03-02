Tiếp Crystal Palace đang đứng thứ 14 Ngoại hạng Anh, MU bất ngờ để thủng lưới ở ngay phút thứ 4, nhưng những điều chỉnh và truyền lửa trong giờ nghỉ của Carrick giúp họ thắng ngược 2-1, lần đầu có mặt ở vị trí thứ 3 mùa này.

Cunha đã mang về cho MU quả phạt đền, tạo bước ngoặt quan trọng giúp họ ngược dòng. Ảnh: The Athletic

Trong khi Carrick bày tỏ sự hài lòng và hãnh diện về cách MU phản ứng lại, sau khi để dẫn bàn trước, bên kia chiến tuyến, HLV Oliver Glasner không phục.

Ông cho rằng, trọng tài đã quá nặng tay, đi kèm… khen đểu Matheus Cunha đã kiếm về quả phạt đền cho MU.

Cầu thủ mở tỷ số cho Crystal Palace, Maxence Lacroix phạm lỗi với số 10 của MU trong vòng cấm và trọng tài chính quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của cầu thủ này, sau khi xem lại VAR.

“Chiếc thẻ đỏ đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Theo tôi, đó là một quyết định quá khắc nghiệt. Pha phạm lỗi thực chất bắt đầu từ bên ngoài vòng cấm, nhưng Cunha đã rất khôn ngoan, chờ lên lúc vào trong vòng cấm mới ngã xuống”.

MU và người hâm mộ của họ được hưởng những ngày tháng đẹp, kể từ khi Carrick đến thay Amorim vào tháng trước. Ảnh: Premier League

Nhờ bước ngoặt đối thủ chỉ còn 10 người từ phút 57, lại được hưởng quả phạt đền – Bruno Fernandes thực hiện thành công, MU bỏ túi thêm 3 điểm đánh giá, với bàn quyết định của Sesko (65’).

Bản thân Cunha, dù được HLV đối thủ… khen đểu thì vẫn thấy hân hoan vì MU đã thắng, lên thứ 3 Ngoại hạng Anh sau 28 vòng đấu.

Ở trận đấu trước, MU thắng 1-0 Everton, trên sân khách, Cunha không ghi bàn nhưng vẫn được khen ngợi nhiều, bởi đóng góp quan trọng vào lối chơi chung của toàn đội.