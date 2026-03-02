MU tiếp tục bất bại dưới thời Carrick, nâng chuỗi trận lên con số 7 (6 thắng, 1 hòa). Ở trận đón tiếp Crystal Palace tối 1/3, họ khởi đầu khá chậm, để thủng lưới ở ngay phút thứ 4, khi Maxence Lacroix đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc.

Tỷ số ấy được giữ nguyên đến hết hiệp 1 và Carrick nhanh chóng bước ngay vào đường hầm để gặp các cầu thủ MU trong phòng thay đồ.

Carrick từng bước thuyết phục lãnh đạo MU, anh chính là lựa chọn lâu dài cho 'ghế nóng' ở Old Trafford. Ảnh: MUFC

Tan trận, HLV tạm quyền của ‘Quỷ đỏ’ tiết lộ những gì đã diễn ra trong giờ nghỉ giải lao, giúp họ ngược dòng thắng 2-1 Crystal Palace.

“Đây là lần đầu tiên MU rơi vào cảnh như vậy khi bước vào nghỉ giữa trận. Trong tình huống ấy, chúng tôi cần một sự phản ứng – thể hiện được cá tính và niềm tin.

Tôi muốn các cầu thủ di chuyển nhiều hơn và chơi quyết liệt hơn trong việc tấn công vào hàng phòng ngự của Crystal Palace”.

Carrick hạ thấp vai trò của mình và đề cao tinh thần vượt khó của toàn đội: “ Tôi chỉ là vài điều chỉnh nhỏ trong đội hình, thêm một vài ý tưởng thôi. Thật sự không có gì lớn cả và tôi cũng không muốn nhận công lao về điều đó. Quan trọng là đội đã tìm ra cách để giải quyết và thành công”.

Sesko đang cùng MU bay cao, tiến gần hơn mục tiêu lấy vé dự Cúp C1 mùa sau. Ảnh: MUFC

Trong hiệp 2, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 56, khi cầu thủ mở tỷ số cho đội khách, Maxence Lacroix bị truất quyền thi đấu vì kéo áo Cunha trong vòng cấm. Đội trưởng Bruno Fernandes thực hiện thành công quả 11m, gỡ hòa 1-1 cho MU.

Phút 65, Sesko lần đầu Carrick xếp đá chính, tiếp tục duyên ghi bàn của mình (4 pha lập công trong 5 trận gần nhất), mang về 3 điểm quan trọng khác cho MU, giúp họ leo lên thứ 3 Ngoại hạng Anh, sau 28 vòng đấu.