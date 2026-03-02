Cả tờ Mundo và đài phát thanh xứ Catalan đều loan tin, Barca quyết định kích hoạt điều khoản hợp đồng mua đứt Rashford từ MU, có giá 30 triệu euro.

Ban đầu gã khổng lồ La Liga liên lạc, muốn thương thảo giảm khoản phí chuyển nhượng trên xuống còn ở mức tầm 15-20 triệu euro, nhưng phản hồi từ MU là không bớt một xu!

Barca kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford và được MU đồng ý cho trả góp trong 3 năm. Ảnh: Transfer News Live

HLV Hansi Flick rất hài lòng Rashford sau khi Barca kéo anh từ Old Trafford về hồi hè năm ngoái, theo dạng cho mượn 1 mùa. Hiện sau 35 lần góp mặt cùng Barca trên mọi đấu trường, anh ghi 10 bàn cùng 13 kiến tạo.

Bản thân chân sút 28 tuổi đã rất nỗ lực phấn đấu để có thể được tiếp tục ở lại Camp Nou. Và theo các nguồn trên, anh sẽ được toại nguyện.

Cụ thể hơn, phía MU đồng ý bán đứt Rashford cho Barca dưới dạng… trả góp trong vòng 3 năm – thanh toán 10 triệu euro/đợt.

Dù vậy, Mundo cũng thông tin thêm, do Liên quan đến các quy định về Luật công bằng tài chính ở La Liga, nên dù đôi bên đạt thỏa thuận, nhưng thương vụ chưa hoàn tất (về mặt giấy tờ).

Nguồn tin từ Barca cho biết, hợp đồng Barca mua đứt Rashford từ MU, sẽ được công bố sau cuộc bầu cử Chủ tịch nhiệm kỳ mới (15/3), cùng với mức khung tài chính được phê duyệt.

Rashford dự kiến sẽ ký 3 năm với Barca, lương 190.000 bảng/tuần (khoảng gần 216.000 euro/tuần) - giảm đáng kể so với mức hưởng ở MU (315.000 bảng/tuần - khoảng 359.000 bảng/tuần.

Ngôi sao người Anh hi vọng sẽ tiếp tục được là một phần quan trọng trong đội hình của Hansi Flick mùa tới. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có tin đồn xuất hiện ít ngày trước, rằng Barca mua đứt tiền đạo MU nhưng có thể bán ngay ở chuyển nhượng hè này, với giá lời gấp đôi, khi có CLB sẵn sàng mua với giá 60 triệu euro.