MU có hiệp 1 không như ý, để thủng lưới sớm nhưng đã ghi 2 bàn sau giờ nghỉ giải lao – Bruno Fernandes (57’, phạt đền) và Sesko (65’), để thắng ngược 2-1 Crystal Palace.

Luke Shaw bị đau phải rời sân ở phút 24. Ảnh: The Touchline

Kết quả giúp MU leo lên vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh, sau 28 vòng đấu. Tuy nhiên, trong niềm hân hoan, các fan của họ vẫn không khỏi âu lo, khi lần lượt chứng kiến 2 trụ cột hàng thủ rời sân bất đắc dĩ.

Cụ thể, Luke Shaw rời sân chỉ sau 24 phút, sau khi dính chấn thương trong pha va chạm với Daniel Munoz. Có vẻ như mu bàn chân của hậu vệ trái 30 tuổi của MU, dính phải đinh dày của cầu thủ Crystal Palace.

Trong khi đó, Harry Maguire chơi lăn xả và tham gia phòng ngự tốt cùng MU, cũng không thể chiến đấu đến hết trận. Thay vào đó, Carrick phải rút anh ra ở phút 85, thay bằng Ayden Heaven.

Carrick trấn an người hâm mộ MU, Luke Shaw và Harry Maguire chỉ là cảm thấy không khỏe. Ảnh: The Touchline

Trước sự quan tâm, lo lắng của mọi người, Carrick cập nhật tình hình 2 trụ cột MU, cho thấy tình hình không mấy đáng ngại.

“Luke Shaw và Harry Maguire chỉ đơn giản là không được khỏe lắm. Hi vọng họ sẽ mau chóng hồi phục”.

Hài lòng với tinh thần chiến đấu của MU trong hiệp 2, sau khi để Crystal Palace ghi bàn sớm, cùng học trò lên thứ 3 Ngoại hạng Anh, nhưng Carrick chưa vội nghĩ về thứ hạng lúc này, với giải đấu còn 10 vòng nữa.

“Hiện tại điều đó không có ý nghĩa gì quá lớn. Tất nhiên, việc MU lên được vị trí thứ 3 là điều tốt và chúng tôi muốn tiếp tục tiến bộ thêm nữa.

Sau khi để thủng lưới, các cầu thủ của chúng tôi đã phản ứng lại rất tốt, thể hiện được khí chất của mình”.