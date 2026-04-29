Hành trình gần hai thập kỷ của doanh nghiệp gắn liền với chiến lược xây dựng nội lực, thúc đẩy nội địa hóa sản xuất và chuẩn hóa quy trình theo các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn điện của UL (Underwriters Laboratories - Hoa Kỳ). Qua đó, các sản phẩm ống thép luồn dây điện và máng cáp lưới mang dấu ấn “Made by Vietnam” từng bước hiện diện trong nhiều công trình trọng điểm.

Xây dựng nội lực với triết lý “Tự lực - Tự chủ - Tự cường”

Trong bối cảnh thị trường MEP liên tục biến động, doanh nghiệp kiên định theo đuổi triết lý “Tự lực trong phát triển nội lực doanh nghiệp Việt bền vững - Tự chủ trong sản xuất công nghiệp - Tự cường trong kinh tế” và xem đây là nền tảng xuyên suốt cho mọi quyết sách phát triển.

Tinh thần “CAN DO - dám nghĩ, dám làm” được thể hiện qua việc chủ động giải các bài toán kỹ thuật và từng bước hoàn thiện hệ thống sản xuất từ bên trong, thay vì phụ thuộc vào năng lực bên ngoài.

Giấy chứng nhận UL 797 cho sản phẩm Ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất

Song song với đầu tư sản xuất, Cát Vạn Lợi chú trọng chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế như UL, ANSI, IEC, JIS… Trong đó, tiêu chuẩn UL Listed được xem là nền tảng, thậm chí là điều kiện bắt buộc tại nhiều dự án FDI và công trình quốc tế, qua đó đóng vai trò quan trọng giúp sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng và an toàn điện và kỹ thuật trong các dự án quy mô lớn.

Sản phẩm Máng cáp lưới do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL Listed - NEMA BI 50015

Một số sản phẩm chủ lực như ống thép luồn dây điện đạt chứng nhận UL Listed (UL 797) và máng cáp lưới đạt UL Classified (NEMA BI 50015). Việc đạt các chứng nhận này tạo điều kiện để sản phẩm tham gia vào các dự án có yêu cầu kỹ thuật khắt khe, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực.

Từng bước mở rộng ra thị trường ASEAN và quốc tế

Sản phẩm của doanh nghiệp đã được sử dụng tại nhiều công trình trong nước như Sân bay Quốc tế Long Thành, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, nhà máy Lego, Trung tâm dữ liệu quốc gia, Trung tâm dữ liệu FPT, Nhà máy Intel, Nhà máy sản xuất chất bán dẫn Coherent, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhà máy Tetra Pak, Nhà máy Pepsi Suntory… đồng thời từng bước tham gia vào các dự án quốc tế.

Sân bay quốc tế Techo (Campuchia) - công trình sử dụng vật tư MEP do Cát Vạn Lợi cung cấp

Không dừng lại ở thị trường nội địa, doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu và hiện diện tại một số dự án ở Philippines (tuyến MRT số 3 - Metro Manila), Campuchia (Sân bay quốc tế Techo) và Trung Đông (Nhà máy điện Khumrah & NAIRYAH-1 tại Saudi Arabia). Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược tham gia chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt tại thị trường ASEAN, nơi nhu cầu về vật tư cơ điện đạt chuẩn quốc tế đang gia tăng.

Nâng cao năng lực thông qua hợp tác quốc tế

Năng lực của Cát Vạn Lợi được củng cố thông qua hợp tác và tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức như USAID - IPSC, JICA, Samsung, AOTS và các tập đoàn công nghiệp. Việc tiếp cận các phương pháp quản trị như Monozukuri và Kaizen giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình vận hành, nâng cao tính ổn định và đồng bộ của sản phẩm.

Hoạt động sản xuất vật tư cơ điện MEP và phụ kiện tại nhà máy Cát Vạn Lợi

Nhờ nền tảng này, doanh nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu của các đối tác và dự án quốc tế, đồng thời được Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) đánh giá là đối tác tiềm năng trong khu vực phía Nam (2010 - 2025).

Hành trình của Cát Vạn Lợi phản ánh xu hướng chung của ngành công nghiệp Việt Nam: chuyển từ gia công sang làm chủ sản xuất, từ phụ thuộc vào nhập khẩu sang nâng cao năng lực nội tại và nội địa hóa.

Trong bối cảnh đó, khi sản phẩm công nghiệp Việt ngày càng khẳng định chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tinh thần “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam” dần trở thành lựa chọn có cơ sở.

Tuyến MRT số 3 - Metro Manila (Philippines) - công trình sử dụng vật tư MEP do Cát Vạn Lợi cung cấp

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

Địa chỉ Nhà máy: Lô F1.2 Đường số 8, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, xã Bình Mỹ, TPHCM.

Điện thoại: (028) 2253 3939

Website: www.catvanloi.com

Email: baogia@catvanloi.com

(Nguồn: Cát Vạn Lợi)