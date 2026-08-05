Quảng Ninh:

Ngày 2/8, mạng xã hội lan truyền thông tin về cầu ngầm tràn đường 4B (cầu 17 nhịp cũ) tại phường Móng Cái 3 xuất hiện nhiều vết nứt khi công trình vẫn đang được thi công.

Theo phản ánh, một người dân điều khiển ô tô qua cầu cảm thấy xe rung lắc bất thường nên dừng kiểm tra. Sau khi xác định xe không gặp sự cố, người này quan sát mặt cầu và phát hiện nhiều vết nứt, trong đó một số vị trí đã được bơm vật liệu trám.

Hình ảnh mặt cầu có nhiều vết nứt do người dân ghi lại. Ảnh: Đ.X

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Phúc Vinh, Bí thư phường Móng Cái 3 cho biết: Công trình cầu 17 nhịp có tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng.

Theo UBND phường Móng Cái 3, ngay sau khi nhận phản ánh, địa phương đã chỉ đạo kiểm tra, làm việc với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công.

Theo báo cáo của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 3 và kết quả làm việc với đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công, các đoạn thép xuất hiện trên bề mặt bản mặt cầu là thép biện pháp thi công, được sử dụng để định vị, liên kết và cố định hệ thống ván khuôn trong quá trình đổ bê tông bản mặt cầu theo biện pháp thi công đã được phê duyệt. Đây là các chi tiết phục vụ thi công tạm thời và không phải là cốt thép chịu lực của kết cấu bản mặt cầu.

Toàn bộ hệ thống cốt thép chịu lực của bản mặt cầu được bố trí bên trong kết cấu bê tông theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, bảo đảm lớp bê tông bảo vệ theo yêu cầu kỹ thuật. Sau khi hoàn thành công tác tháo dỡ ván khuôn và các hạng mục liên quan, toàn bộ các chi tiết thép biện pháp sẽ được cắt bỏ, xử lý, mài phẳng và hoàn thiện bề mặt trước khi thực hiện nghiệm thu hoàn thành công trình. Vì vậy, việc xuất hiện các chi tiết thép trong giai đoạn thi công không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, chất lượng kết cấu cũng như tuổi thọ của công trình.

Đối với hiện tượng rạn nứt trên bề mặt bản mặt cầu, qua kiểm tra hiện trường, hồ sơ quản lý chất lượng và báo cáo của đơn vị Tư vấn giám sát, từ ngày 12/12/2025, UBND phường Móng Cái 3 có thông báo về việc tạm dừng ô tô lưu thông qua cầu ngầm tràn đường 4B (cầu 17 nhịp cũ) từ ngày 15/12 đến 18/4/2026.

Ngày 10/2/2026, sau khi nhà thầu thi công hoàn thành công tác đổ bê tông bản mặt cầu, lớp bê tông mặt cầu vẫn đang trong thời gian bảo dưỡng theo quy định kỹ thuật và chưa đủ điều kiện để đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, do trùng dịp Tết Nguyên đán 2026, một số người dân vẫn tự ý vượt rào chắn để đi qua cầu, trong đó có cả xe tải trọng lớn. Nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát đã ghi nhận các trường hợp này bằng hình ảnh, video và nhật ký hiện trường.

Theo đánh giá chuyên môn, việc bê tông chưa đạt đủ cường độ thiết kế nhưng phải chịu tải trọng phương tiện là nguyên nhân gây ra các vết rạn nứt cục bộ trên bề mặt. Các vết nứt chỉ xuất hiện ở lớp bê tông mặt cầu, không phải dấu hiệu hư hỏng kết cấu chịu lực.

Cầu đường 4B (cầu 17 nhịp cũ) trước đây. Ảnh: Đ.X

Ngày 14/4, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát đã yêu cầu nhà thầu sửa chữa, hoàn thiện các vị trí bị ảnh hưởng. Công trình chỉ được nghiệm thu khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật, dự kiến hoàn thành trước ngày 6/8.

Công trình cầu ngầm tràn đường 4B (cầu 17 nhịp cũ) được xây mới. Ảnh: UBND phường Móng Cái 3

Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương kiểm tra, rà soát tổng thể toàn bộ các hạng mục công trình; tiếp thu, xử lý đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của người dân theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm công trình đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn trước khi tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng.

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