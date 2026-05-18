HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng giai đoạn 2026-2030.

Trong danh mục này, khu vực phường Cầu Giấy có 7 dự án nằm trong danh mục, với tổng diện tích dự kiến thu hồi hơn 2ha. Các dự án bao gồm cả vốn ngân sách và ngoài ngân sách, trong đó nhiều hạng mục được đăng ký mới.

Theo danh mục được phê duyệt, có 5 dự án sử dụng vốn ngân sách và 2 dự án vốn ngoài ngân sách trên địa bàn phường Cầu Giấy.

Trong nhóm dự án chuyển tiếp từ nghị quyết năm 2025 của HĐND TP Hà Nội có dự án Xây dựng tuyến đường nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng và dự án Cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang, đoạn từ phố Thành Thái đến phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa.

Việc mở rộng các tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Đáng chú ý, nhiều dự án giao thông mới cũng chuẩn bị được triển khai trong giai đoạn tới. Trong đó có dự án Đường Xuân Thủy cạnh tòa nhà HITC đến cống Ma Khay; Xây dựng tuyến đường 2,5 đoạn từ khu đô thị mới Cầu Giấy đến đường Dương Đình Nghệ; Xây dựng tuyến đường 17,5m (mở rộng đường Trần Quốc Vượng) và đường nối từ Trần Quốc Vượng đến ngõ 86 Duy Tân.

Các tuyến đường này đều nằm ở khu vực tập trung đông văn phòng, trường đại học và khu công nghệ thông tin của Hà Nội. Đặc biệt, tuyến đường 2,5 được xem là một trong những trục giao thông quan trọng tại Hà Nội. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ giúp tăng khả năng kết nối giữa các khu đô thị phía Tây với các tuyến vành đai và các tuyến xuyên tâm.

Ngoài các dự án giao thông, Hà Nội cũng dự kiến tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu đô thị mới Dịch Vọng. Phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng gồm tuyến đường 17,5m, các ô đất cây xanh, đất nhà ở và hỗn hợp như ô đất CX, NO-5, HH và NO-11.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thể thao và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng nằm trong danh mục thu hồi đất giai đoạn 2026-2030.