Theo Nghị quyết phê duyệt danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua, nhiều dự án sẽ được triển khai tại phường Hoàng Mai với tổng diện tích thu hồi khoảng 13,8ha.

Các công trình nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông, bổ sung hạ tầng xã hội và phục vụ nhu cầu dân sinh của người dân.

Trong danh mục các dự án dự kiến thu hồi đất, có dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có tổng chiều dài khoảng 3,4km.

Dự án được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2013. Tuy nhiên, sau hơn 13 năm, dự án liên tục chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến tháng 8/2024, thành phố đã điều chỉnh thời gian thực hiện, đặt mục tiêu hoàn thành toàn dự án vào năm 2027. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông ùn tắc tại khu vực này.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng dự kiến thu hồi đất triển khai tuyến đường kết nối từ Khu đô thị Đồng Tàu đến đường Giải Phóng. Tuyến đường mới sau khi hoàn thành sẽ tăng khả năng kết nối giao thông liên khu vực, đồng thời tạo dư địa phát triển đô thị cho khu vực phía Nam Thủ đô.

Ở lĩnh vực giáo dục, thành phố sẽ xây dựng Trường tiểu học tại ô đất B2/TH3 thuộc Khu đô thị Ao Sào và xây dựng trường mầm non tại ô đất B2/NT4, đều nằm trên địa bàn phường Thịnh Liệt (cũ). Các dự án đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của cư dân trong khu vực, nhất là khi tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ.

Ngoài ra, dự án xây dựng hoàn thiện phần còn lại tuyến đường bờ sông Sét tại phường Thịnh Liệt cũ cũng nằm trong kế hoạch thu hồi đất.

Một công trình dân sinh đáng chú ý khác là dự án chợ dân sinh tại ô đất B4/CCDV3 phường Thịnh Liệt (cũ). Dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương, góp phần hoàn thiện hệ thống tiện ích đô thị trong khu vực.

Danh mục các dự án thu hồi đất trên địa bàn phường Hoàng Mai: