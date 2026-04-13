Nhà hát Kịch Hà Nội vừa giới thiệu đến công chúng vở kịch Ai là cha tôi. Được dàn dựng từ tác phẩm văn học của nhà văn Triệu Huấn dưới bàn tay đạo diễn - NSƯT Thiện Tùng, tác phẩm trở nên giàu chiều sâu tâm lý, gợi mở nhiều suy tư về gia đình, trách nhiệm và những giá trị tinh thần trong đời sống hiện đại, cũng là cuộc đối thoại lặng lẽ với chính mỗi khán giả.

Lấy bối cảnh một gia đình mẹ đơn thân, Ai là cha tôi mở ra bằng hình ảnh quen thuộc: một người mẹ mẫu mực và cô con gái ngoan hiền. Bề ngoài, đó là một mái ấm trọn vẹn, yên ổn. Nhưng phía sau sự bình lặng ấy là những khoảng trống chưa từng được gọi tên, những bí mật của quá khứ âm thầm tồn tại như những lớp sóng ngầm chờ ngày dâng lên.

Một biến cố bất ngờ xuất hiện, kéo theo những mảnh ký ức tưởng chừng đã ngủ yên dần thức giấc. Những mối quan hệ cũ quay trở lại, những sự thật bị che giấu dần lộ diện. Và từ đó, câu hỏi "Ai là cha tôi?” không còn đơn thuần là hành trình đi tìm một con người cụ thể mà trở thành hành trình truy tìm căn cước, truy tìm ý nghĩa của sự hiện diện trong một gia đình.

Không lựa chọn cách kể kịch tính, NSƯT Thiện Tùng sáng tạo đưa vở diễn đi theo hướng đào sâu nội tâm. Mỗi nhân vật bước vào câu chuyện với một nỗi niềm riêng, một góc khuất khó gọi tên và những lựa chọn không dễ dàng.

Thông qua lối kể chuyện giàu chiều sâu tâm lý, vở diễn đặt ra những câu hỏi rất gần gũi nhưng không dễ trả lời: Điều gì làm nên một gia đình? Sợi dây gắn kết giữa con người có phải chỉ nằm ở huyết thống? Trách nhiệm trong các mối quan hệ được định nghĩa như thế nào?

Không áp đặt đúng - sai, không vội vàng phán xét, Ai là cha tôi tạo ra những khoảng lặng cần thiết để người xem tự cảm nhận. Khi ánh đèn sân khấu khép lại, dư âm đọng lại là những suy tư về yêu thương, về sự hiện diện và những điều con người lựa chọn giữ gìn trong đời sống tinh thần.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, NSƯT Thiện Tùng cho biết, kịch bản của vở diễn được viết từ năm 2000 song anh đã chỉnh sửa, lược bỏ và bổ sung nhiều chi tiết để phù hợp với đời sống hôm nay. Những xung đột giữa tình yêu, tham vọng, sự thật và dối trá vẫn mang tính thời sự, bởi đó là những vấn đề không bao giờ cũ.

"Vở diễn không chỉ xoay quanh hành trình tìm cha của một đứa trẻ mà còn mở rộng thành câu chuyện về những con người từng gắn bó nhưng lại đối nghịch, để lại những hệ lụy mà thế hệ sau phải gánh chịu. Ẩn dưới đó là thông điệp về sự thức tỉnh lương tâm: những toan tính, thủ đoạn có thể che giấu trong hiện tại nhưng không thể trốn tránh cái giá phải trả trong tương lai", đạo diễn chia sẻ.

Ai là cha tôi quy tụ nhiều nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội như: NSƯT Linh Huệ, NSƯT Ngọc Quỳnh cùng các diễn viên Thùy Anh, Thùy Dương, Tiến Huy, Xuân Hồng, Diễm Hương, Trọng Mạnh, Huyền Thạch, Phạm Duy…

Phần mỹ thuật do NSND Doãn Bằng đảm nhiệm, kết hợp với họa sĩ Đăng Khoa trong thiết kế sân khấu tạo nên không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính biểu đạt. Âm nhạc của nhạc sĩ Lê Thành Trung cùng phần thể hiện ca khúc của ca sĩ Tuấn Hiệp, góp phần dẫn dắt cảm xúc, nâng đỡ những lớp diễn nội tâm.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Trung Hiếu – Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, vở diễn cho thấy sự đầu tư chỉn chu, đồng thời khẳng định nỗ lực làm mới sân khấu kịch nói bằng những đề tài gần gũi nhưng được tiếp cận theo chiều sâu.

Tác phẩm sẽ tiếp tục được công diễn vào 20h ngày 21/4 tại Rạp Công Nhân.