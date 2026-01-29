Lần đầu tham gia chương trình Hẹn ăn trưa tập 7A để tìm kiếm người yêu, chàng trai Ngô Văn Năm (35 tuổi, Hà Nội) không giấu được sự hồi hộp. Trong phần tự giới thiệu, Năm cho biết mình là sĩ quan dự bị thuộc quân đoàn pháo binh.

Trước khi đến chương trình, Năm đã trải qua 2 mối tình. Sau 6 năm kể từ ngày chia tay cuộc tình cuối cùng, anh vẫn chưa yêu thêm một ai. Đến chương trình, anh mong tìm được người bạn gái sống tại Hà Nội, ngoan hiền, hiểu chuyện.

Ngồi đối diện với Năm là Phạm Thùy Dương (SN 1991, quê tỉnh Ninh Bình, đang làm việc tại Hà Nội). Dương cho biết mình là người tích cực, yêu đời nhưng dễ tin người và sợ chia ly.

Anh Năm và chị Dương tại chương trình Hẹn ăn trưa. Ảnh: Hẹn ăn trưa

Trái ngược với chàng sĩ quan pháo binh, Dương chưa một lần yêu. Từ lúc còn trên giảng đường đại học, Dương tự đặt ra mốc thời gian 29-30 tuổi mới tìm bạn trai.

Khoảng 3 năm trước, khi đã ở tuổi ngoài 30, trong một khoảnh khắc bất chợt, Dương nhận ra bản thân đã vượt qua mốc thời gian tìm người yêu. Vì vậy, chị quyết định chủ động tìm kiếm hạnh phúc của mình.

Đến chương trình, Dương mong muốn tìm được người bạn trai thân thiện, chân thành, yêu gia đình và có chí tiến thủ.

Ngay sau phần tự giới thiệu, hai khách mời cho biết đã tìm thấy những điểm chung trong tính cách, quan điểm sống. Vì vậy khi được thấy mặt, hai người tỏ ra tự tin, dành cho nhau nhiều ánh nhìn thiện cảm.

Trong thời gian cùng ăn trưa, hai khách mời tiếp tục trò chuyện cởi mở để tìm nhau nhiều hơn. Dương chia sẻ, ngoài là người có suy nghĩ tích cực, chị vẫn luôn băn khoăn một điều, rằng bản thân đã đủ trưởng thành để bước vào cuộc sống gia đình hay chưa.

Cô gái đến từ Hà Nội cũng nói lời cám ơn đàng trai vì đã đến chương trình để cả hai có thể gặp nhau. Dù chưa thể khẳng định có thành đôi hay không, Dương cho biết sẽ rất trân trọng khoảnh khắc này bởi cả hai đã can đảm đi tìm hạnh phúc của mình.

Đáp lại lời nói của Dương, nam sĩ quan pháo binh cho biết, bản thân đang tìm kiếm một mẫu người yêu giống như Dương.

Cả hai quyết định chọn nhau để cùng tìm hiểu, xây dựng mối quan hệ mới. Ảnh: Hẹn ăn trưa

Anh mong Dương cho mình cơ hội tìm hiểu và hứa sẽ mang lại cho bạn gái niềm vui.

Câu nói chân thành của nam khách mời khiến Dương xúc động, nở nụ cười hạnh phúc. Sau ít phút cùng nhau ăn trưa, hai khách mời được MC chương trình gợi ý kết nối với bố mẹ ở nhà.

Thông qua cuộc gọi trực tuyến, mẹ của Năm và Dương được gặp gỡ, trò chuyện với người đang tham gia chương trình cùng con mình. Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí thân thiện, cởi mở khiến 2 khách mời thêm tự tin.

Sau cùng, cả hai nắm lấy tay nhau để lắng nghe những rung động từ trái tim trước khi đưa ra quyết định có bấm nút chọn nhau hay không. Sau 3 tiếng đếm của MC, ánh đèn màu hồng từ hai cửa sổ đều bật sáng. Cả hai chính thức hẹn hò trong tràng pháo tay của MC và khán giả.

Trước khi rời chương trình, cặp đôi nắm lấy tay nhau nhận lời chúc phúc của MC.