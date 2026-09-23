Ngày 23/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thành (SN 1990, trú xã Đại Lộc) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, tối 18/9, Thành đến nhà anh C.H.V. (trú xã Đại Lộc) ăn nhậu. Khoảng 20h20, thấy Thành say, anh V. chở Thành về nhà trên đường Hùng Vương.

Khi Thành vừa xuống xe, ông Đ.M. (SN 1972, cậu ruột của Thành) từ trong nhà đi ra. Hai người xảy ra lời qua tiếng lại, giằng co rồi cùng ngã xuống nền xi măng trước nhà.

Sau đó, ông M. được phát hiện bị thương vùng đầu và được đưa đến cơ sở y tế sơ cứu nhưng không đồng ý nhập viện.

Khoảng 23h cùng ngày, ông M. được đưa về nhà. Sau đó, giữa ông M. và Thành tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc giằng co, Thành xô ông M. ngã, khiến đầu đập vào bờ tường trong phòng ngủ rồi về phòng của mình.

Công an đọc quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thành. Ảnh: CACC

Sáng 19/9, Thành phát hiện ông M. nằm dưới nền nhà, phía sau đầu có máu và đề nghị đưa đi bệnh viện nhưng nạn nhân không đồng ý.

Khoảng 9h10, Thành đến nhà anh V. lấy xe máy, khi trở về thì phát hiện ông M. đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy ông M. tử vong do chấn thương sọ não, với tổn thương nghiêm trọng tại vùng hộp sọ phía sau và tụ máu trong não.

Cơ quan điều tra xác định Thành có hành vi xô đẩy, đánh nhau gây thương tích cho ông M., dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.