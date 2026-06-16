Liên quan vụ bảo vệ chung cư New Horizon (số 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) bị tố đánh người dân vì mâu thuẫn phí gửi ô tô, Công an phường Vĩnh Tuy đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Tài xế D. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Trao đổi với PV ngày 16/6, vợ anh T.M.H. (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội; chủ xe, một trong hai nạn nhân) cho biết, tối 14/6, vợ chồng chị và hai con nhỏ đến nhà người quen tại chung cư New Horizon chơi. Tài xế N.M.D. là người lái ô tô đưa gia đình chị tới đây và gửi xe tại hầm.

Khi ra về, tài xế D. xuống lấy xe thì được thông báo tiền gửi ô tô là 160.000 đồng. Cho rằng mức phí này cần được làm rõ, tài xế đề nghị phía hầm xe xuất hóa đơn để làm căn cứ thanh toán với công ty.

“Anh tài xế đi đâu cũng phải yêu cầu hóa đơn để về thanh toán. Ban đầu chúng tôi không biết mức phí gửi xe tại chung cư này như thế nào”, vợ anh H. cho biết. Theo chị, chiếc xe được gửi từ khoảng 19h-23h cùng ngày, tổng thời gian chỉ hơn 3 tiếng.

Thời điểm đó, chị cùng chồng và hai con gái nhỏ đứng đợi ở sảnh. Thấy tài xế xuống hầm quá lâu không trở lên, anh H. đi xuống kiểm tra tình hình. Vài phút sau, không thấy chồng quay lại, chị cũng xuống hầm, để hai con nhỏ chờ bên ngoài.

"Tôi chạy theo người cầm hung khí để van xin dừng lại"

Chị H. cho biết khi xuống tới nơi mâu thuẫn giữa các bên đã trở nên căng thẳng. Có 3 người mặc đồng phục bảo vệ dùng tay chân tấn công anh H. và tài xế D. Sau đó, một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện, cầm theo hung khí lao vào hành hung chồng chị.

“Tôi chỉ biết đứng vào giữa để can ngăn. Sau đó thấy chồng bị thương, hoảng quá nên tôi chạy theo người cầm hung khí để van xin dừng lại”, người vợ kể lại.

Do không phải cư dân chung cư nên gia đình chị không quen đường trong hầm xe. Khi bị truy đuổi, chồng chị phải chạy vòng trong hầm rồi tìm cách lên tầng 1, ra ngoài hô hoán cầu cứu.

Sau vụ việc, anh H. và tài xế D. được đưa đi cấp cứu. Theo người vợ, anh H. bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và có vết thương ở vùng đầu; trong khi tài xế D. bị thương nặng hơn.

“Hiện chồng tôi vẫn rất đau, chưa thể tiếp xúc nhiều. Anh D. bị nặng hơn, phải mổ”, chị H. nói và cho biết thêm sự việc khiến hai con nhỏ của chị vô cùng hoảng sợ. Thời điểm xảy ra vụ việc, các cháu đứng chờ bên ngoài và nghe thấy tiếng la hét từ hầm xe.

Trước đó, theo trình báo của nạn nhân với cơ quan công an, tối 14/6, anh H. cùng vợ và hai con đến chung cư New Horizon. Khi ra về, tài xế của anh được thông báo phí gửi xe là 160.000 đồng. Sau khi tài xế đề nghị xuất biên lai, giữa các bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Trong quá trình này, anh H. dùng điện thoại quay lại diễn biến sự việc thì bị một người mặc áo đen đá vỡ điện thoại. Sau đó, người này tiếp tục hành hung, đồng thời dùng hung khí tấn công anh H. và tài xế D.

Vụ việc chỉ dừng lại khi anh H. chạy được ra khu vực nội khu chung cư và hô hoán người dân đến hỗ trợ. Rạng sáng 15/6, anh H. đã đến Công an phường Vĩnh Tuy trình báo sự việc và đề nghị được giám định thương tích.

Theo thông tin ban đầu từ phía nạn nhân, anh H. bị gãy bàn tay phải, còn tài xế D. bị chém rách trán. Cả hai cũng bị nhiều thương tích phần mềm khác trên cơ thể.