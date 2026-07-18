Tam sư đánh rơi tấm vé vào chung kết dù đã ở rất gần chiến thắng trong trận thư hùng diễn ra tại Atlanta.

Anthony Gordon đưa tuyển Anh vượt lên dẫn trước đầu hiệp hai, nhưng những điều chỉnh nhân sự của HLV Thomas Tuchel khiến đội bóng áo trắng lùi sâu phòng ngự khoảng thời gian còn lại.

Chiến lược gia người Đức tung Ezri Konsa, Dan Burn và Nico O'Reilly vào sân, đồng thời rút Anthony Gordon, Reece James và Declan Rice ra nghỉ.

Một số cầu thủ chủ chốt của tuyển Anh bất mãn với HLV Tuchel - Ảnh: SunSport

Tăng cường đáng kể quân số cho hàng thủ, tuyển Anh không thể chống đỡ sức ép từ Argentina và mất luôn các phương án phản công.

Enzo Fernandez gỡ hòa bằng cú sút xa đẹp mắt, trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn quyết định từ quả tạt của Messi, khép lại màn ngược dòng kinh điển của nhà ĐKVĐ.

Theo Sky Sports, nhiều cầu thủ kỳ cựu tuyển Anh không hài lòng với quyết định chiến thuật của HLV Tuchel trong trận bán kết.

Phóng viên Rob Dorsett tiết lộ: "Rất nhiều cầu thủ Anh, đặc biệt một số trụ cột không đồng tình với những quyết sách mà Thomas Tuchel đưa ra."

Ông nói thêm: "Họ bức xúc vì Tuchel chọn lối chơi quá thiên về phòng ngự, chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ rồi tiếp tục tung Nico O'Reilly vào sân.

Điều đó đồng nghĩa tuyển Anh có tới 6 hậu vệ trên sân, trong đó 5 người là trung vệ. Họ gần như trao toàn bộ quyền kiểm soát bóng cho Argentina.

Tất nhiên, Messi cùng đồng đội đã khiến tuyển Anh trả giá. Nhiều thành viên Tam sư cho rằng, đó là sai lầm của Tuchel."

Cựu HLV Chelsea đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Cựu tiền vệ MU - Nicky Butt còn kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) sa thải Thomas Tuchel.

Bất chấp điều đó, chiến lược gia người Đức cho rằng, nguyên nhân thất bại nằm ở các học trò, khi ông khẳng định các cầu thủ chủ động lùi quá sâu so với chỉ đạo chiến thuật ban đầu.