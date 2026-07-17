Bóng đá hiếm khi về nhà

Dù nhiều người cho rằng quốc gia khai sinh ra một môn thể thao sẽ có lợi thế để thống trị, bóng đá lại chứng minh điều ngược lại.

Mặc dù rất khó xác định chính xác ngày ra đời của môn thể thao vua, mốc 26/10/1863, ngày thành lập Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), thường được xem là thời điểm bóng đá hiện đại chính thức xuất hiện.

Anh duy trì “thói quen” ngã trước thiên đường. Ảnh: FA

Và nơi khai sinh của nó chính là nước Anh. Thế nhưng, sau hơn 150 năm lịch sử, có một thực tế là “bóng đá rất ít khi trở về nhà”.

Sau chức vô địch World Cup 1966 trên sân nhà, Anh gần như chỉ biết đến những thất bại ở các giải đấu lớn. Họ không giành thêm bất kỳ danh hiệu nào.

Đặc biệt, “Tam sư” đã bỏ lỡ hai cơ hội rõ ràng nhất để lần đầu vô địch EURO, và điều đó xảy ra trong hai kỳ liên tiếp.

Tại EURO 2020 (diễn ra 2021 vì Covid-19), họ thua Italia trên chấm luân lưu ngay tại Wembley sau khi hòa 1-1 – dù mở tỷ số phút thứ 2. Đến EURO 2024, Anh tiếp tục gục ngã 1-2 trước Tây Ban Nha của HLV Luis de la Fuente.

World Cup cũng không mang đến nhiều niềm vui hơn. Kể từ năm 1966, Anh chưa một lần trở lại trận chung kết.

Trên hành trình ấy, họ còn phải nhận một thống kê đáng quên mà không đội tuyển nào khác ở thế kỷ 21 gặp phải.

“Lời nguyền” đáng sợ

Trong thế kỷ 21, chỉ có hai trận bán kết World Cup mà đội mở tỷ số cuối cùng vẫn bị loại. Trớ trêu thay, cả hai lần nạn nhân đều là Anh.

Lần đầu diễn ra tại World Cup 2018 ở Nga. Khi ấy, “Tam sư” được đánh giá cao hơn Croatia. Mọi thứ càng thuận lợi khi Kieran Trippier mở tỷ số ngay từ phút thứ 5.

Tuyển Anh chống đỡ thành công các đợt tấn công của Croatia trong phần lớn thời gian và tưởng như đã chạm tay vào tấm vé dự trận chung kết World Cup thứ hai trong lịch sử.

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ivan Perisic gỡ hòa, đưa trận đấu vào hiệp phụ, trước khi Mario Mandzukic ghi bàn quyết định, hoàn tất màn lội ngược dòng cho Croatia.

Pickford bắt rất hay nhưng Anh vẫn thua ngược Argentina. Ảnh: FA

Đến kỳ World Cup hiện tại, Anh có cơ hội lý tưởng để xóa bỏ những ám ảnh quá khứ khi chạm trán Argentina, đối thủ truyền kiếp gắn với những ký ức cay đắng từ Mexico 1986 và Pháp 1998.

Một lần nữa, đội bóng châu Âu là bên vượt lên trước nhờ bàn thắng của Anthony Gordon. Lần này, họ còn phòng ngự chắc chắn hơn và giữ được lợi thế đến tận phút 85.

Thế nhưng, vào thời khắc quyết định, Lionel Messi xuất hiện. Đội trưởng Argentina kiến tạo 2 bàn thắng cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez, giúp nhà ĐKVĐ thắng 2-1.

Một lần nữa, kịch bản quen thuộc lại lặp lại. Anh gục ngã ngay trước ngưỡng cửa vinh quang và tiếp tục phải chờ đợi thêm một kỳ World Cup nữa, với hy vọng rằng lần tới, “bóng đá sẽ thực sự trở về nhà”.