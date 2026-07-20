Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup, trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina có màn trình diễn ca nhạc giữa giờ theo phong cách Super Bowl.

FIFA cùng tổ chức Global Citizen đã quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám để mang đến một chương trình giải trí hoành tráng. Siêu sao Justin Bieber là cái tên xuất hiện muộn nhất trong danh sách biểu diễn, đồng thời cũng là người khiến khán giả trên khán đài bùng nổ nhất.

Ronaldo và Ronaldinho bên cạnh Madonna. Ảnh: X/Sport

Bên cạnh Bieber còn có Madonna - người xuất hiện cùng hai huyền thoại bóng đá Ronaldo và Ronaldinho - Shakira và nhóm BTS, tạo nên một sự kiện chưa từng có trong lịch sử World Cup.

Phần biểu diễn trên sân kéo dài khoảng 15 phút, nhưng cộng thêm thời gian lắp đặt sân khấu, tháo dỡ thiết bị và để hai đội trở lại thi đấu, quãng nghỉ giữa hai hiệp lên tới 27 phút. Chính xác là 27 phút 24 giây, tức chỉ ngắn hơn 2 phút so với thời gian thực tế bóng lăn của hiệp 1 (29:42).

Đây cũng là vấn đề từng gây nhiều tranh cãi trước trận chung kết.

Burna Boy và Shakira cùng thể hiện ca khúc Dai Dai, bài hát đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và trở thành một trong những giai điệu biểu tượng của World Cup 2026.

Chương trình còn có sự góp mặt của Gustavo Dudamel – nhạc trưởng người Venezuela, Giám đốc âm nhạc và nghệ thuật của Dàn nhạc Giao hưởng New York – cùng Dàn hợp xướng PS 22, tập thể từng đoạt giải Webby. Đặc biệt, Chris Martin, thủ lĩnh của Coldplay, đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo nghệ thuật cho toàn bộ màn trình diễn.

Màn trình diễn của Shakira. Ảnh: X/Sport

Không chỉ giữa giờ, bầu không khí lễ hội đã được tạo ra ngay trước khi trận đấu bắt đầu. Lễ khai mạc quy tụ hàng loạt ngôi sao của làng giải trí như Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, streamer IShowSpeed và cả tài tử Tom Cruise, cùng nhiều khách mời nổi tiếng khác.

Chương trình khai mạc diễn ra khoảng 90 phút trước giờ bóng lăn, do Balich Wonder Studio sản xuất, kết hợp giữa bóng đá và nghệ thuật biểu diễn.

Thông điệp xuyên suốt là tôn vinh niềm đam mê, cảm xúc và tính toàn cầu của kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự.

Theo ban tổ chức, giải đấu năm nay đã mở ra một chương mới cho lịch sử World Cup với hàng loạt kỷ lục về số đội góp mặt, số trận đấu, lượng khán giả theo dõi và số người đến sân.

Ca sĩ Post Malone cũng xuất hiện trong chương trình trước trận và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Nghệ sĩ người Mỹ, nổi tiếng với phong cách pha trộn nhiều thể loại âm nhạc, sở hữu chín đĩa kim cương và luôn tạo ra những dấu ấn lớn trong ngành công nghiệp giải trí.

Album mới nhất của anh, F-1 Trillion, đã vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard 200, góp phần giúp màn trình diễn của Post Malone trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của lễ khai mạc.