Phút 90+4, Cao Yongjing của Bắc Kinh Quốc An phạm lỗi với Rogerio bên phía CAHN. Hai cầu thủ lời qua tiếng lại, kéo theo những cái đầu nóng trên sân lao vào nhau.
Cầu thủ hai đội có màn xô xát khiến trận đấu bị gián đoạn ít phút. 
Trước đó, ở trận lượt đi, cầu thủ CAHN và Bắc Kinh Quốc An cũng có màn xô xát, khiến mỗi đội đều bị AFC phạt 5.000 USD.
Màn tái đấu của hai đội nóng không kém.
 Sau màn ẩu đả của hai đội, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho Cao Yongjing vì hành vi chơi xấu và mất kiểm soát. 
Ở trận đấu này, cầu thủ CAHN và Bắc Kinh Quốc An thường xuyên có những pha va chạm.
Tỉ số được mở cho đội khách khi Nguyễn Filip mắc sai lầm ở phút 11. Đó là tình huống thủ thành sinh năm 1992 phá bóng trúng vào người Lin Liangming rồi bay vào lưới đội nhà.
CAHN chơi rất quyết tâm những phút sau đó.
Phút 26, Leo Artur không đánh bại được thủ môn Zang Jianzhi trên chấm 11m.
Dù vậy những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng hai bàn thắng, trong đó có một pha đốt lưới nhà của đối thủ.
Phút 90, Leo Artur dứt điểm trong vòng cấm vô tình thành pha kiến tạo để Đình Bắc sút tung lưới Bắc Kinh Quốc An.
Thắng ngược 2-1, CAHN chính thức đoạt vé vào vòng 16 đội AFC Champion League Two 2025/26 sớm trước một vòng đấu.

Ảnh: H.T