Đánh bại U17 Hong Kong (Trung Quốc) 2-0, U17 Việt Nam có 3 trận thắng, ghi 22 bàn và không để thủng lưới tại vòng loại U17 châu Á 2026.

Nói về trận thắng U17 Hong Kong, HLV Cristiano Roland cho biết: "Đây là trận đấu khó khăn. Tôi hài lòng với kết quả mà U17 Việt Nam đạt được.

HLV Cristiano Roland. Ảnh: S.N

Trong những thời điểm cần bùng nổ, đội thể hiện được bản lĩnh và cho thấy mình là đội mạnh hơn. Tôi thực sự vui với phong độ hiện tại của U17 Việt Nam. Các cầu thủ chiến đấu tuyệt vời dù phải thi đấu với mật độ dày đặc trong thời gian ngắn. Họ xứng đáng được chúc mừng".

HLV Cristiano Roland cho biết chiến thuật chỉ là sự lựa chọn tùy từng hoàn cảnh, và điều khiến ông hài lòng là việc các cầu thủ hiểu, thực hiện đúng triết lý mà BHL đề ra.

“Không có sơ đồ nào là hoàn hảo. Mỗi HLV có triết lý riêng và tôi thấy hài lòng khi các em đang hiểu điều đó. Các cầu thủ làm tốt mọi yêu cầu mà tôi đặt ra. Điều tôi mong muốn là U17 Việt Nam tiếp tục cố gắng từng ngày để đạt phong độ cao nhất”, thuyền trưởng U17 Việt Nam nhấn mạnh.

U17 Việt Nam có chiến thắng xứng đáng. Ảnh: Đức Anh

“Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0. Với chúng tôi, công việc vẫn tiếp tục, nghiên cứu đối thủ tiếp theo và điều chỉnh để tiến bộ hơn. Sau mỗi trận, các cầu thủ đều rút ra bài học và trưởng thành hơn. Đó mới là điều quan trọng”.

